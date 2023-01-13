إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على بيع طائرات إف-16 لتركيا بنحو بيع 20 مليار دولار

بيع الأسلحة مشروط بقبول تركيا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. ولم توافق تركيا على انضمامها إلى التحالف بسبب دعمها، كما تقول، للمسلحين الأكراد

ذكرت صحيفة "وول ستريت" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستطلب من الكونغرس الموافقة على بيع طائرات إف-16 لتركيا، مشيرة إلى أنه إدارة بايدن تشترط، للموافقة على البيع انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، وهو الأمر الذي تعرقله أنقرة منذ أشهر، في واحدة من أكبر صفقات الأسلحة منذ سنوات.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن بيع الأسلحة مشروط بقبول تركيا لعضوية السويد وفنلندا في الناتو. ولم توافق تركيا على انضمامها إلى التحالف بسبب دعمها، كما تقول، للمسلحين الأكراد، وقالت السويد الأسبوع الماضي إنها لا تستطيع تلبية جميع مطالب تركيا.

ومن المتوقع أن يتم إطلاع الكونغرس، في الأسبوع الوشيك، على الصفقة في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو واشنطن.

قد يؤدي الإعلان إلى مواجهة بين إدارة بايدن ومعارضي مبيعات الأسلحة لتركيا في الكونغرس. البيع لتركيا أكبر مما كان متوقعا. وفقًا لمسؤولين لم تسمهم نقلاً عن وول ستريت جورنال، ستتلقى تركيا 40 طائرة ومجموعة جديدة لتحديث 79 من طائراتها الحالية من طراز F-16 ، بالإضافة إلى 900 صاروخ جو-جو و 800 قنبلة.

سيحصل الكونغرس على الموافقة على البيع جنبًا إلى جنب مع الموافقة على بيع منفصل لما لا يقل عن 30 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-35 إلى اليونان. طلبت الحكومة اليونانية هذا البيع في يونيو 2022.

وكانت تركيا، قد قدمت طلبا إلى الولايات المتحدة في أكتوبر*تشرين الأول من عام 2021 لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية لتحديث قوتها الجوية، بعد فشل شراء طائرات إف-35 وذكر كالين وقتذاك أن إدارة الرئيس بايدن "تبذل جهودا صادقة بشأن هذه القضية". وأضاف: "ليس من السهل إعطاء توقعات واضحة، لكن يبدو أن هناك احتمالا كبيرا لاستكمال العملية في الشهر أو الشهرين المقبلين".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، إن عملية الموافقة الأميركية على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تسير على ما يرام وقد تكتمل في غضون شهرين.