ايران : تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الإيراني البريطاني علي رضا أكبري المتهم بالتجسس

حكم بالإعدام على علي رضا أكبري بعد إدانته ب"الفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية"

قامت إيران، اليوم السبت، بتنفيذ حكم الإعدام في حق إيراني بريطاني متهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية كما أعلنت السلطة القضائية، فيما أدانت لندن "العمل الهمجي" وأكدت أنه "لن يمر دون رد".

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن حكم الإعدام بحق أكبري نفّذ شنقا بعد إدانته بـ"الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

وأشارت الوكالة الى أن "نشاطات جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، أهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به".

وأثار الحكم بحق أكبري (61 عاما) انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه "ذا دوافع سياسية".

ولا تعترف طهران بازدواجية الجنسية لمواطنيها وتعاملهم كإيرانيين حصرا.