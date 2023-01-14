الضفة الغربية : مقتل فلسطينيين اثنين خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في جنين

أفادت وسائل اعلام فلسطينية، اليوم السبت، مقتل فلسطينيين اثنين في اشتباكات مع القوات الاسرائيلية وذلك بعد أن أطلق عدد من المسلحين النار من سيارة مارة باتجاه دورية قرب جنين بالضفة الغربية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "خلال دورية ليلية بالقرب من بلدة جبع، جنوب جنين، أطلق عدد من المسلحين النار من سيارة مارة باتجاه قوة دورية وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار عليها".

وأضاف الجيش الإسرائيلية، أنه "تمت مصادرة سلاح من نوع M-16، وذلك بعد عملية تفتيش السيارة التي أطلق منها النار"، ولم تقع إصابات في صفوف قواته.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين".

كما أفادت الوزارة في بيان لها بوفاة الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين "متأثرا بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 12 شهيدا بينهم 3 أطفال".