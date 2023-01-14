تظاهر عشرات الآلاف مساء اليوم (السبت) في ساحة "هبيما" في تل أبيب، وكذلك في مراكز مختلفة في القدس وحيفا

تحت المظلات وأعلام إسرائيل ولافتات احتجاجية تظاهر عشرات الآلاف مساء اليوم (السبت) في ساحة "هبيما" في تل أبيب، وكذلك في مراكز مختلفة في القدس وحيفا، ضد حكومة نتنياهو وضد الثورة القضائية للوزير ياريف ليفين.

واستعدت الشرطة بشكل غير مسبوق للاحتجاج، وأبلغت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتنبيهات المختلفة. كما يتم تنظيم مظاهرة امام منزل وزير القضاء ياريف ليفين. وتقدر الشرطة أنه حتى الساعة 21:00 وصل حوالي 100 ألف شخص.

وتنوي الشرطة احتواء المظاهرات، ولكن التقييم هو أن هذه مظاهرة غير عادية، لذلك على الرغم من أن الشخص المسؤول عن هذا النوع من التظاهرة عادة ما يكون قائد مركز أو قائد منطقة - هذه المرة الشخص الذي سيدير ​​الحدث هو قائد لواء تل أبيب اللواء عامي أشاد والمئات من رجال الشرطة إلى جانبه.

وقال قبل التظاهرة: "هدفنا أن يتمكن كل من يأتي إلى التظاهرة من مغادرتها بأمان. مصلحتنا أن نجعل هذه التظاهرة ممكنة بأي شكل من الأشكال. سنكون حساسين ومتسامحين للغاية. نحن لا نتعامل بتفاهات. سنتعامل مع التخريب والعنف. السياسة لم تتغير".

في الوقت نفسه، سُجلت خلافات في الرأي أمس في المعارضة قبيل التظاهرة. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد هذا الأسبوع في مقابلة مع قناة 13 إنه لن يحضر إلى التظاهرة وأن رئيس معسكر الدولة بيني غانتس لن يحضر. ومع ذلك ، بعد أقل من يوم واحد ناقضه غانتس وقال إنه سيفعل ذلك.

بدأ المتظاهرون في ساحة هبيما في تل أبيب بالخروج من الساحة والسير في الشوارع حاملين معهم المشاعل، هناك توقعات بأن يصلوا إلى مفترق عزرائيلي في تل أبيب. الشرطة وين غفير كانوا قد حذروا سابقًا من إغلاق الطرق مع العلم أن الشرطة لم تلتزم بأي أوامر لبن غفير سوى منع رفع علم فلسطين "ولم تسيطر عليه بالكامل سوى في حالة واحدة في القدس تم مصادرة العلم من أحد المتظاهرين واعتقاله".

ويشارك في المظاهرة في تل ابيب عدد من الشخصيات السياسية والإجتماعية العامة كرؤساء وزراء سابقين، اعضاء كنيست حاليين وسابقين، قضاة ورئيس بلدية تل ابيب رون حولدائي.