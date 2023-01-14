وزير الخارجية الإيراني: ايران ستواصل دعمها القوي لسوريا

امير عبداللهيان: ايران ستواصل دعمها القوي لسوريا

أكد وزير الخارجية الايراني، خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أمن سوريا وتقدمها أمنها وتقدمها وستواصل دعمها بقوة لسوريا.

ونقل امير عبداللهيان في هذا اللقاء الذي جرى اليوم السبت في دمشق، تحيات الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي إلى نظيره السوري بشار الأسد ، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أمن سوريا وتقدمها أمنها وتقدمها وستواصل دعمها بقوة لسوريا.

وفي إشارة إلى المشاورات والتعاون الجيد والوثيق بين مسؤولي البلدين ، خاصة على مستوى وزارة الخارجية ، اعتبر وزير الخارجية الايراني هذه الزيارة بانها تتماشى مع استمرار واستكمال المشاورات وتبادل وجهات النظر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب امير عبداللهيان عن ارتياحه لتطور العلاقات الخارجية السورية، واعتبر هذا التطور مؤشرا على أهمية ومكانة سوريا في المنطقة واضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية طالما أكدت على الحل السياسي بدلاً من حل الحرب ، لذا فهي ترحب بالتطورات الإيجابية في علاقات سوريا السياسية مع الدول الأخرى.