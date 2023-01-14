كوخافي في مقابلة اخيرة: "لا أحد من خارج الجيش الإسرائيلي يملي أوامر وإجراءات عليه"

"سنواصل التركيز على قيمنا، وسنواصل الإصرار على أن هذه البوصلة تشير إلى مكان واحد فقط. المهنية والقيم"

في غضون ثلاثة أيام، سينهي رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي منصبه في الجيش الإسرائيلي، واليوم (السبت) أجرت معه القناة 13 مقابلة وقال إنه "لا أحد من خارج الجيش الإسرائيلي يملي الأوامر والإجراءات. لدى الجيش الإسرائيلي رمز قيم واضح تماما، وهذا ما يمليه ".

وتابع: "من يملي الثقافة والأعراف والقيم في الجيش هم القادة. لا أحد من خارج جيش الدفاع الإسرائيلي يملي القيم ولا الثقافة. سنواصل التركيز على قيمنا، وسنواصل الإصرار على أن هذه البوصلة تشير إلى مكان واحد فقط. المهنية والقيم. هذا هو دورنا ومسؤوليتنا ".

وأعرب أفيف كوخافي عن رأيه في أسباب الوضع المتفجر وموجة العمليات في مناطق الضفة الغربية: ضعف كبير جدا في الآليات الأمنية. الذين كان من المفترض أن يقضوا على الفوضى ويفرضوا النظام في هذا المكان هم هذه الآليات ".

وأوضح رئيس الأركان المنتهية ولايته أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات مختلفة لهجوم على إيران، وقال إنه "يعتقد أن الاتفاق النووي السابق كان اتفاق إشكالي للغاية" ، وأضاف: "إيران تتعرض لضغوط اقتصادية، تحت ضغط داخلي. ضغط اجتماعي مع اضطرابات عميقة والنظام في إيران يعرف ما مدى تأثير اي فجوة متنامية بين الشعب والنظام. وهذه الفجوة بمثابة عداء كبيرة وخلاف عميق مع نهج النظام الحالي ".

ويوم امس الجمعة كشف رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي عن أن الجيش بلور خلال العام المنصرم ثلاثة برامج لشن هجوم في ايران، كضربة انتقامية، لا علاقة لها بالبرنامج النووي، لتدمير المنشآت الداعمة للمشروع النووي. واضاف انه و لو تعلق الأمر بدخول معركة كبيرة، فستدخل مواقع عسكرية وأصول اضافية الى قائمة الأهداف.