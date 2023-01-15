المحامي الفلسطيني صلاح حموري من فرنسا: "إبعادي جريمة ضد الإنسانية "

أُعلم الرئيس ماكرون أنني أشعر أنني مواطن من الدرجة الرابعة.. إبعادي جريمة ضد الإنسانية وعلى فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها بتقديم ملفي إلى السلطات المعنية

تتطرق المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، خلال لقاء مع "فرنسا 24"، يوم الجمعة، إلى طرده من مدينة القدس، مكان إقامته في 18 كانون الأول، من العام المنصرم، بعد أن سحبت وزيرة الداخلية السابقة أييليت شاكيد مكانته كمقيم. وأصر على وصف ذلك بـ "الترحيل القسري" كجزء من "المشروع الاستيطاني الإسرائيلي".

وحذر من أن "هذا عمل خطير للغاية يمكن أن يستهدف آلاف الفلسطينيين الآخرين الذين يعيشون في القدس في المستقبل". "لقد تم ترحيلي على أساس أنني شكّلت تهديدا لأمن البلاد لأنني لم أكن مخلصا لدولة إسرائيل، ولكن بموجب القانون الدولي، لا يتعين على سكان الأراضي المحتلة إظهار الولاء لدولة الاحتلال. إن طريقة إفراغ القدس من مواطنيها الفلسطينيين هي جزء من المشروع الاستعماري للحكومة الإسرائيلية".

واستنكر رغبة الحكومة الجديدة في تجريد المُدانين مواطني الدولة بأعمال عدائية من جنسيتهم، كما أكد صلاح الحموري أن طرده، بشكل تعسفي على حد قوله، "ما هو إلا البداية": "كنت رهن الاعتقال الإداري، دون أي تهمة ضدي، بدون تهمة وبدون حكم. .. لا يُعرف سبب حبسي .. في ظل هذه الظروف سحب بطاقة إقامتي ما هو إلا البداية "، وأضاف "وماذا سيحدث للمستوطنين الذين أحرقوا عائلة الدوابشة أحياء".

ثم نفى الرجل الاتهامات بصلات له مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومحاولة اغتيال الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل عوفاديا يوسف، التي وجهتها إسرائيل ضده، مشيرًا إلى أنه لم يتم توجيه اتهام رسمي ضده بالانتماء إلى التنظيم "بسبب عدم وجود دليل". وبحسب قوله "هذه الذريعة تستخدم لإبقاء الناس في السجن".

كما انتقد الحموري فرنسا لأنها لم تفعل ما يكفي لتجنب طرده، وفق زعمه. "فرنسا لديها العديد من وسائل الضغط التي يمكن استخدامها ضد إسرائيل، لكنها اختارت، مرة أخرى، معاملة هذه الدولة كما لو كانت فوق القانون الدولي. أُعلم الرئيس ماكرون أنني أشعر أنني مواطن من الدرجة الرابعة"، وقال قبل أن يتابع: "إبعادي جريمة ضد الإنسانية وعلى فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها بتقديم ملفي إلى السلطات المعنية، وأن تضع في اعتبارها أن إسرائيل حساسة للغاية تجاه الضغوط الدولية. وسأستخدم كل الوسائل القانونية لأستطيع العودة إلى القدس".

وسُئل صلاح الحموري أخيرًا عن مستقبل حل الدولتين، فقال إنه يعتبر أنه "انتهى منذ فترة طويلة". وقال "الفلسطينيون حاولوا ولكن الاسرائيليين يرفضون السلام والاستيطان مستمر".