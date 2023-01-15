الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة طعن في منطقة سلواد قرب مستوطنة عوفرا ويحيّد منفذ العملية

أحبط الجيش الإسرائيلي محاولة طعن ضد الجنود في منطقة سلواد قرب مستوطنة عوفرا وقام بتحييد منفذ العملية

أفادت جمعية "إنقاذ بلا حدود" العاملة في مناطق الضفة الغربية، صباح اليوم الأحد، بوقوع محاولة طعن قام بها فلسطيني في منطقة سلواد قرب مستوطنة عوفرا. وقام الجيش الإسرائيلي فور لمح أحدهم قادما باتجاههم ركضا وهو يحمل سكينا بتحييده. ولم تقع إصابات في صفوف الجنود وفقا للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي.

يتبع.....