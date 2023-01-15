مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار ذخيرة في قاعدة عسكرية

سمح الجيش الإسرائيلي الأحد، بالكشف عن مقتل جندي، الليلة الماضية (السبت) بانفجار قنبلة يدوية في الغرفة التي كان يقيم فيها بقاعدة تدريب لواء كفير في غور الأردن

سمح الجيش الإسرائيلي الأحد، بالكشف عن مقتل جندي، الليلة الماضية (السبت) بانفجار قنبلة يدوية في الغرفة التي كان يقيم فيها بقاعدة تدريب لواء كفير في غور الأردن.

وأفاد بيان للجيش أن الإعلان عن وفاة الجندي، جاء بعد جهود مضنية لإحيائه. وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة فيما وصفت إصابة اثنين إضافيين بجروح طفيفة. وتم نقلهم إلى مستشفى شيبا تل هشومير في رمات غان وهداسا عين كارم في القدس.

وبدأت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث. وستُرفع النتائج في نهاية التحقيق إلى النيابة العسكرية للنظر فيها.

وتم تبليغ عائلات المقاتلين بالحادث، حيث قدمت قيادة الجيش عزاءها للعائلة الثكلى وأفاد بانه سيواصل الوقوف إلى جانبها.