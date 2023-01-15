رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ: الخلاف حول إصلاحات النظام القضائي 'يمزق أمتنا إلى أشلاء'

"أركز اليوم على تحركين حاسمين أعتقد أنني كرئيس أتحمل مسؤوليتهما: تجنب أزمة دستورية غير مسبوقة تاريخيا ووقف الانقسام المستمر داخل أمتنا"

عقب الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ من مقر إقامة الرئيس في القدس، على التطورات والمشاهد التي اكتسحت الشارع الإسرائيلي بشأن التغييرات المقترحة للحكومة الجديدة على النظام القضائي "نحن بين قبضتي خلاف عميق يمزق أمتنا إلى أشلاء. هذا الصراع يقلقني بشدة كما يقلق الكثيرين في جميع أنحاء إسرائيل والشتات".

وشدّد الرئيس، الذي وصف نظام العدالة بأنه أحد "أسس الديمقراطية الإسرائيلية"، على أهمية حماية هذا الفرع بوجه التدخل السياسي من طرف الحكومة.

وأقر هرتسوغ بالجدل العام العنيف الدائر، بما في ذلك المظاهرات الجارية في جميع أنحاء البلاد، والتي شهدت خروج حوالي 80 ألف شخص مساء السبت تحت المطر في وسط تل أبيب للاحتجاج ضد خطة وزير القضاء ياريف ليفين لإصلاح النظام القضائي.

وأضاف هرتسوغ بهذا الصدد: "أنا أحترم النقد الموجه إلي، لكني الآن أركز على تحركين حاسمين أعتقد أنني كرئيس أتحمل مسؤوليتهما حاليا: تجنب أزمة دستورية غير مسبوقة تاريخية ووقف الانقسام المستمر داخل أمتنا".

ويقول منتقدون إن خطة ليفين ستضعف الرقابة القضائية على القوانين التي يقرها الكنيست الإسرائيلي. فيما يقول مؤيدو الإصلاح إن المحكمة العليا أصبحت مسيسة وحزبية أكثر مما يتوجب.

ومن المتوقع أن تعلق الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاحتجاجات والجدال الجاري خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأحد.