عبد اللهيان في دمشق لتوثيق العلاقات مع سوريا وتأكيد دعم بلاده للفصائل الفلسطينية

أكد الوزير الإيراني قيام بلاده بمنع هجوم للقوات العسكرية التركية على أهداف في العمق السوري بعد علمها باحتمال شنّ مثل هذه العملية

خلال زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لنظيره السوري فيصل المقداد، السبت أكد الجانبان على أهمية العلاقات الثنائية واستمرار التعاون المشترك بدءا بالمشاكل الحدودية والخدمات ومرورا بالشؤون الإقليمية، فضلا عن الاتفاق على تجديد وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين"،على ما جاء في الميادين.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي مشترك انعقد السبت، في العاصمة السورية دمشق إنّ "العلاقات بين دمشق وطهران في أفضل أحوالها"، كما كشف عن دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق، مؤكدا أن طهران "ستبذل كل الجهود لإجراء هذه الزيارة".

وبرز في اللقاء تأكيد الوزير الإيراني تدخل بلاده لمنع هجوم للقوات العسكرية التركية على أهداف في العمق السوري بعد علم المستويات الأمنية الإيرانية باحتمال شنّ مثل هذه العملية".

وأعرب أمير عبد اللهيان عن "سعادة إيران بنجاح اتصالاتها بسوريا وتركيا في ترجيح الحوار بين البلدين". علمًا أن زيارة عبد اللهيان إلى سوريا تعقب زيارته لبيروت التي أعرب خلالها عن ترحيب بلاده بمسار التقارب بين أنقرة ودمسق حيث قال إن "طهران سعيدة لرؤية التقارب بين حليفتها سوريا وتركيا التي دعمت المعارضة السياسية والمسلحة لدمشق على مدى العقد الماضي".

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني، موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وذلك خلال لقائه مع قادة فصائل فلسطينية في سورية ومن ضمنهم حركة حماس التي يزور وفد منها سوريا للمرة الثانية بعد قطيعة دامت 10 سنوات على خلفية تأييد حماس للمعارضة ضد النظام السوري خلال الحرب التي عصفت بسوريا. وضم وفد حماس كلا من عضو دائرة العلاقات العربية والدولية أسامة حمدان وعضو دائرة العلاقات العربية والدولية أحمد عبد الهادي.

عبد اللهيان اكد ان اجتماعه مع الفصائل يأتي لتمرير رسالة بأن الدعم الإيراني للمقاومة هو شيء لن يتغير أبداً. وأشار إلى فشل المشاريع الأمريكية السياسية وفق تعبيره، على غرار أوسلو وصفقة القرن.