يجب الفهم أن وظيفة المحكمة العليا أن تبحث في مدى قدرة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أن تمارس عملها مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تحافظ على حقوق الأقليات

أجرت قناة i24news لقاء مع بروفيسور محمد وتد عميد كلية الحقوق في صفد وباحث في معهد الأمن القومي. وجه الصحافي والمحرر في القناة الإخبارية باللغة العربية أدهم حبيب الله أسئلة للضيف عن أكثر القضايا اشتعالا في الشارع الإسرائيلي والتي تهدد بانقسام المجتمع بين مؤيد ومعارض للبرنامج الإصلاحي المطروح من قبل وزير القضاء الإسرائيلي ويهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، في "خطوة انقلابية" يراها البعض خطيرة وتقوض نظام العدالة في إسرائيل ويراها أهل اليمين على وجه الخصوص ضرورية وشرعية بحكم التصويت الذي أفرز حكومة يمينية متدينة بامتياز.

يقول البروفيسور "سيترتب على التعديلات التي يصبو إليها وزير العدل في نهاية الأمر القضاء على سلطة القانون في إسرائيل. والقضاء على محكمة العدل العليا. أي القضاء على الملاذ الأول والأخير لأي مواطن سواء أكان من اليمين أو اليسار. في عدم وجود سلطة قضائية التي هي حارسة البوابة الواضحة اليوم وعدم وجود أي فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قد يجد كل المواطنين في الدولة أنفسهم يحاربون بعضهم البعض على ما يسمى الديمقراطية وسلطة القانون".

"ويجب الفهم أن وظيفة المحكمة العليا أن تبحث في مدى قدرة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أن تمارس عملها مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تحافظ على حقوق الأقليات. وليس المقصود بالأقليات المواطنين العرب وحدهم بل النساء مثلا أو الجندرية أو أي أقلية مستضعفة".

نشير إلى أن خطة ليفين الإصلاحية تشتمل على عدة بنود أولها أ- تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين تسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية.

ب- إلغاء ذريعة عدم المعقولية بنظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة.

ج- تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها.

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