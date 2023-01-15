خاص: إمام إيراني كبير زار إسرائيل سرًا واجتمع مع أشخاص من حاشية نتنياهو

الإمام الايراني هو طالب سابق للمرشد الأعلى الايراني علي خامنئي

علم مراسل i24NEWS، رازي طاطور، أن إمامًا شيعيًا إيرانيًا معارِضًا معروفًا للنظام الإيراني، أجرى مؤخرًا زيارَةً سريَّةً إلى إسرائيل والتقى أشخاصًا في حاشية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد مصدر مقرب من نتنياهو حضور الاجتماع.

ورغمَ أن التفاصيل الشخصية حول الإمام موجودَة لدينا، إلّا أنّهُ لَن يتمَّ الكشفُ عن هُويّة الإمام الذي عُرف على أنه طالبٌ سابقٌ للمرشد الأعلى الإيرانيّ على خامنئي خشية من تعرّضه للاضطهاد من قبل السلطات الإيرانيّة.

ولم ينفِ الإمام، في حديثٍ لـ i24NEWS، إجراء الزيارة، بل أشار إلى صداقةٍ تجمعه مع أحد أعضاء دائرة رئيس الوزراء الإسرائيليّ.