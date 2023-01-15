شركة شيفرون تعلن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

وأضاف كلاي نيف، "نتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر"

أعلنت شركة شيفرون، اليوم الأحد، عن اكتشاف حقل غاز جديد يقع في بئر الاستكشاف نرجس-1، قبالة السواحل المصرية بشرق البحر المتوسط، وقد تمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة ستينا فورث.

وقال رئيس شركة شيفرون للاستكشاف والإنتاج الدولية، كلاي نيف، "تتشجع شيفرون وتتحمس لنجاح بئر الاستكشاف الأول الذي يحتوي على خزانات عالية الجودة ويأتي بعد دخول شيفرون إلى القطاع المصري في عام 2020".

وأضاف كلاي نيف، "نتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركائنا لدعم نمو قطاع الطاقة في مصر من خلال برنامج الاستكشاف هذا"، مشيرا إلى أنه "يتمتع شرق البحر المتوسط ​​بموارد طاقة وفيرة، وتطويرها يقود بشكل استراتيجي التعاون في المنطقة".

وتقع بئر نرجس-1 ضمن منطقة امتياز نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع في مصر وتشغلها شركة شيفرون التي تمتلك حصة 45 بالمئة فيها. وتمتلك إيني حصة 45 بالمئة، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة عشرة بالمئة.

ويعود تاريخ شركة شيفرون في مصر إلى عام 1937 وهي موجودة اليوم في جميع قطاعات سلسلة التوريد. شيفرون لديها مصالح في ستة مجالات استكشاف في مصر، بما في ذلك أربعة كمشغل.