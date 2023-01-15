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ارسال قوات إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بعد العثور على ظرف مشبوه

i24NEWS

دقيقة 1
مكتب رئيس الوزراء في إسرائيل.
Flash90مكتب رئيس الوزراء في إسرائيل.

ارسال قوات إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بعد العثور على ظرف مشبوه

وصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مرفوقة بالاطفاء والاسعاف الى مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية في مدينة القدس بعد العثور على ظرف مشبوه في المكتب. 

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وذكر البيان الصادر عن ديوان رئيس الحكومة، أن "هذا الإجراءات تأتي بسبب المخاوف من العثور على مواد خطيرة في الظرف"، موضحا أنه "تم العثور عليه في إطار استلام بريد بصورة اعتيادية"، وأن "الموضوع قيد فحص قوات الأمن في المكتب".

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