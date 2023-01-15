من هو رجل الشاباك السابق الذي عين بمنصب المدير العام لوزارة الخارجية إلإسرائيلية؟

وكان "ايلي كوهين" الذي عرف بكنية "ماعوز" دورا بارزا بتطوير علاقات إسرائيل والدول العربية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين اليوم الأحد عن تعيين رجل الشاباك السابق رونين ليفي (48 عاما)، والمعروف بكنية "ماعوز" المدير العام الجديد لمكتب وزارة وزارة الخارجية.

وبحسب "يسرائيل هيوم" فإن ماعوز انضم الى صفوف جهاز الأمن العام الشاباك بعد أداء خدمته العسكرية، وارتقى بسرعة بسرعة بالمناصب، وتميز "ميدانيا"، وذكر التقرير مثالا على ذلك إنه في عام 2015 حين وصل الى موقع عملية في المحطة المركزية في بئر السبع ميز العائلة التي ينتمي اليها منفذ العملية من خلال تقاطيع وجهه بدون أن يطلع على وثيقة، واتضح أن تشخيصه كان دقيقا.

في المقابل تميز "ماعوز" بكونه مشغل عملاء ممتاز، وبعد نجاحه طلب منه بصورة استثنائية الخدمة في ثلاثة مناطق مختلفة : غزة، النقب ومنطقة معينة خارج البلاد.

وبحسب "يسرائيل هيوم" بدأ بداية العقد السابق بالعمل الى جانب من كان في حينه قائد منطقة الجنوب في الشاباك، مائير بن شابات، ومن حينه ترقى الاثنان معا بسلسلة من المناصب والتي كانت بإدارة بن شابات، "ماعوز" قاد الطاقم الحكومي الخاص لمنع حماس من استئناف تسلحها بعد العملية العسكرية عام 2014، وشمل الطاقم 15 وزارة وسلطة مهمتها كانت وقف عمليات التهريب الى غزة خصوصا المواحد متعددة الاستخدام والأموال التي تم إدخالها الى هناك.

بعد تعيين بن شابات رئيسا لمجلس الأمن القومي عام 2017 شغل "ماعوز" منصبا هاما وعمليا كان المبعوث للمهمات الخاصة. ومن أبرز المناصب التي قام بها بتلك الفترة كان العمل على تحسين العلاقات مع مصر، ومنع اشتعال العلاقات بين إسرائيل وحماس في غزة، بمساعدة المصريين.

وذكرت الصحيفة أنه خلال السنوات 2019 حتى 2020 وبعد تعزز العلاقات بين إسرائيل والدول العربية وتوقيع "اتفاقيات إبراهيم" لعب "ماعوز" دورا حاسما بإقامة العلاقات مع السودان، وزار السودان أكثر من مرة بصورة سرية، التقى خلالها مع قادة البلاد، ما أدى بالنهاية عن الاعلان السوداني بإقامة علاقات مع إسرائيل.

اضافة الى دور الكبير في تطوير العلاقات مع السودان، كان له دور كبير بتطوير العلاقات بين إسرائيل والبحرين ودولة الامارات العربية والولايات المتحدة، في إطار اتفاقيات ابراهيم، وشارك مع بن شابات في الرحلات التاريخية لهذه الدول بعد الاعلان عن هذه الاتفاقيات كما شارك بالمباحثات بين إسرائيل والمسؤولين في هذه الدول.