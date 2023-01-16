هرتسي هاليفي يستبدل رسميًا أفيف كوخافي رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي

"خلال 75 عاما من الاستقلال تحولنا من دولة محاطة بالأعداء إلى دولة متفوقة بفضل قوتها وقدراتها المتقدمة ولكن ما زالت هناك تهديدات عديدة ومختلفة تتطور من حولنا"

ألقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، هرتسي هاليفي، كلمة خلال حفل أداء اليمين يوم الإثنين عند تسنمه رسميا مهام سابقه أفيف كوخافي.

"اليوم أتولى قيادة الجيش الإسرائيلي، المدافع عن دولة إسرائيل ومواطنيها"، قال هاليفي الذي أخذ يفصل تاريخ انضمامه إلى الجيش عندما كان شابًا ووجوده في قاعدة الاستقبال والفرز. "إذا نظرنا إلى الوراء ، فإن كل دور قمت به خلال 37 عامًا من الخدمة ساهم بقسطه في هذه اللحظة."

ثم قال إنه "قبل استلام شرف قيادة الجيش الإسرائيلي". وأضاف أنه نشأ على قيم العطاء للجمهور وحب الوطن وشعبه. وقال هاليفي للعائلات المفجوعة إنهم "تذكيرنا الدائم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للتصرف بشجاعة وحذر والوقوف إلى جانبكم دائمًا".

وتابع "خلال 75 عاما من الاستقلال تحولنا من دولة محاطة بالأعداء إلى دولة متفوقة بفضل قوتها وقدراتها المتقدمة ولكن ما زالت هناك تهديدات عديدة ومختلفة تتطور من حولنا" ، مشيرًا على وجه التحديد إلى "مشكلة إيران" والتهديدات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال تلك المراسم إن إيران مسؤولة "عن 90 بالمئة من المشاكل في الشرق الأوسط.

وشدد على أن "عدوان النظام في إيران يزعزع استقرار المنطقة ويهدد بتدميرنا وإلحاق الأذى بالدول الأخرى التي تتطلع إلينا".

"الجيش الإسرائيلي ومعه الموساد والشاباك (وكالة الأمن الداخلي) سيفعلون كل ما هو مطلوب لمحاربة أعدائنا. لن ننجر إلى أي حروب غير ضرورية، الحفاظ على الأرواح البشرية هو القيمة الأساسية بالنسبة لنا ولكن هناك مواقف نحتاج فيها إلى التضحية للحفاظ على وجودنا".

واغتنم وزير الأمن يوآف غالانت، الفرصة للتأكيد على الحاجة إلى الوحدة في الجيش وتهدئة المخاوف من التدخل الخارجي في أنشطة الجيش الإسرائيلي.

وقال "سأتأكد من أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي سيكون قادرا على أداء مسؤولياته وأن الضغوط الخارجية ستتوقف في مكتبي ولن تصل إلى أبواب الجيش الإسرائيلي"، مشيدا بالعمليات الناجحة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في السنوات القليلة الماضية تحت قيادة كوخافي في الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان.

Alex Kolomoisky/POOL رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته ، أفيف كوخافي ، مع رئيس الأركان الجديد ، هرتسي هاليفي ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت في حفل توزيع الرتب في مكتب رئيس الوزراء في القدس ، 16 يناير 2023.

كما ألقى كوخافي كلمة خلال انتقال السلطة، أشار فيها إلى تجربته خلال عدة حروب وكيف انتظم في صفوف الجيش الإسرائيلي. استهل كلمته بقوله: "بدأت الحرب!" هذه الكلمات التي قالتها الجارة لأمي هي ما انطبع في ذاكرتي الأولى عندما كنت طفلا. وفي عام 1967، أصبحت هذه الكلمات جزءًا أساسيًا من حياتي "في إشارة إلى حرب الأيام الستة التي وقعت في حزيران/يونيو من ذلك العام.

وتابع: "كنت أقاتل من أجل سلامة البلاد"، مضيفًا أن الجيش يوفر الأمن و "مكانًا للقيم، ومعنى عميقًا، وصداقة ووحدة هدف".

"أقول وداعا للجيش، الذي أحبه كثيرا، وأحييكم جميعا، وأشكركم على منحي امتياز قيادة جيش بقوة لم يكن الشعب اليهودي يملكها أبدا في التاريخ كله، وقيادة تنظيم فريد من نوعه على ما يبدو".

"تحديدا في هذه الأيام التي تتسم بالتقطب والخلاف، تذكرنا الخدمة العسكرية المشتركة لجميع أطياف المجتمع بأننا شعب واحد، له هدف واحد ومستقبل واحد مشترك."