استطلاع: ثقة الإسرائيليين بمؤسسات الدولة تتراجع لكن اعتزازهم بهويتهم الإسرائيلية يزيد

عقب الرئيس هرتسوغ بالقول "يقض مضجعي بشكل خاص ثلاثة أمور برزت في التقرير: تآكل التضامن في إسرائيل، ضعف الشعور بالانتماء للدولة، وتراجع التفاؤل بشأن وضعنا".

كشف استطلاع جديد أجراه معهد إسرائيل للديمقراطية أن الإسرائيليين اليهود باتوا يولون ثقة أقل لمؤسسات الدولة مقارنة بالمتوسط متعدد السنوات.

أظهر الاستطلاع، الذي نُشر كجزء من مؤشر الديمقراطية الإسرائيلي لعام 2022، انخفاضًا مطردا في ثقة الإسرائيليين بكافة مؤسسات الدولة: الحكومة والبرلمان ككل والجيش والشرطة والرئاسة والمحكمة العليا. بلغ انخفاض الثقة في الجيش بنسبة 3 في المائة فقط، ليبقى مرتفعا ككل بنسبة 85 في المائة.

حصلت المحكمة العليا على أدنى نسبة تدريج في عام 2022 مقارنة بالسنوات الأخرى، وينسحب الأمر نفسه على وسائل الإعلام الإسرائيلية والبرلمان والأحزاب السياسية - حيث أعرب 8.5٪ فقط من اليهود الإسرائيليين عن ثقتهم في الأحزاب السياسية.

منذ عام 2019 وحتى حزيران/يونيو 2022، ما انخفضت بشكل مطرد النسبة المئوية من إجمالي العينة التي صنفت في السابق الوضع العام لإسرائيل بأنه جيد أو جيد جدًا إلى 25٪ ،مقارنة بـ 53٪ في عام 2018. كان هناك أيضًا ارتفاع في نسبة أولئك الذين وصفوا الوضع على أنه "سيئ" أو "سيئ للغاية"، بلغ 30بالمائة في عام 2022 مقارنة بنسبة 16 بالمائة في عام 2018.

أقل من نصف الإسرائيليين متفائلون بشأن مستقبل البلاد، وهو ما يمثل انخفاضًا عن 76٪ في عام 2012. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك بعض التراجع في الشعور بالانتماء إلى الدولة ومشاكلها. ومع ذلك، ظل الاعتزاز بالهوية الإسرائيلية بين اليهود ثابتًا على مر السنين، مع شعور الغالبية العظمى من اليهود الإسرائيليين بالفخر.

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في تعليق على التقرير: "منذ اللحظة التي تم انتخابي فيها رئيساً، جعلت الخلافات والتصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي على رأس أكثر أولوياتي إلحاحاً". يقض مضجعي بشكل خاص ثلاثة أمور برزت في التقرير: تآكل التضامن في إسرائيل، ضعف الشعور بالانتماء للدولة، وتراجع التفاؤل بشأن وضعنا".

هذه نتائج غير سارة تأتي على رأس أقسام أخرى من التقرير تعكس التوترات الداخلية التي تعصف بداخلنا. بعبارة أخرى، تماسكنا آخذ بالذوبان، وعلينا أن نقوم بكل ما يلزم لإعادة بنائه".