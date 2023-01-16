المستشارة القضائية للحكومة تعارض الإصلاحات القضائية خلال المناقشة في لجنة الدستور والقانون والقضاء

"لقد تم تثبيت مكانة المستشار القضائي للحكومة من خلال عدة قرارات قضائية كصاحب الصلاحية بتفسير القانون. لكن الاقتراح يقضي بأن الوزير هو الذي سيحدد الموقف القانوني

افتتح رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست سيمحا روتمان، المناقشات حول خطة ليفين - نتنياهو صباح اليوم (الإثنين) بالبند المتعلق بالمستشارين القضائيين، والذي ينص على أن رأي المستشار القضائي لن يكون ملزمًا للحكومة، وفقا لتغييرات المقترحة. واستعرض نائب المستشارة القضائية غيل ليمون رأيه بخصوص الإصلاحات القانونية بالقول إنها في نهاية المطاف ستؤدي إلى وضع لا تصبح فيه الحكومة فوق القانون وإنما ستكون هي القانون. غير أن وزير القضاء ياريف ليفين استشاط غاضبًا وهاجم ليمون بشكل خاص بسبب عدم اطلاعه على الرأي الذي أعدوه مسبقا.

وفيما استعرض روتمان تقريرا يتحدث عن السيطرة التي تمارسها الاستشارة القضائية للحكومة، عدد المحامي جيل ليمون، نائب المستشارة القضائية بنود الإصلاح الخاصة بليفين، وقرأ موقف المستشارة: "هناك سلسلة من التحركات هنا، والنتيجة التراكمية هي ضرب مكانة سلطة القانون في بلد ديمقراطي. وستقوم الحكومة بتفسير القانون وفق هواها وستستعين بمحامين خاصين لدعمها. لن تكون الحكومة فوق القانون بل القانون نفسه".

وأضاف: "لقد تم تثبيت مكانة المستشار القضائي للحكومة من خلال عدة قرارات قضائية كصاحب الصلاحية بتفسير القانون. لكن الاقتراح يقضي بأن الوزير هو الذي سيحدد الموقف القانوني ولن يلزمه الرأي القانوني وسيدينه". فيما اعترضت عضو الكنيست طالي غوتليف (الليكود) على ذلك بالقول:" ليس هذا ما يقوله. القوانين والأنظمة تسري علينا".

واستعرض المحامي ليمون موقف المستشارة القضائية للحكومة: "الاستشارة تقوم على عدة آراء لمهنيين، هي بمثابة عمود فقري قيمي ومهني قائم على رؤية واسعة. وسيصبح كل شيء بمثابة نصيحة غير ملزمة. وهكذا، على سبيل المثال، سيطلب وزير الطاقة تعيين شريك مقرب منه ". وحذر من أنه في حال تنفيذ الخطة، فسينشأ وضع تتضارب فيه المواقف القانونية داخل الحكومة، وستقوم فوضى قانونية. وفوق ذلك كله ينوي أعضاء اللجنة التباحث في السؤال حول هل يجب أن تخضع الحكومة للقانون، الجواب بالنسبة لنا واضح ".

شهدت لجنة الدستور اليوم الإثنين، أجواء عاصفة دلت على مدى امتعاض المعارضة وقبلها مؤسسة الاستشارة القضائية للحكومة التي تمتعت باستقلالية ومهنية صرفة حتى هذه الأيام التي تصر فيها حكومة نتنياهو على تجريد هذه المؤسسة من صلاحياتها وجعلها في موقع المستشار ليس إلا، وستقرر الحكومة، إن كانت ستعتمد ذاك الراي أم تتجاهله بوصفه ليس ملزما قانونيا.

يشار إلى أن موقع واينت قام ببث الحوار الكامل لجلسة النقاش الخاصة بلجنة الدستور والقضاء.