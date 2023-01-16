حركة حماس تعرض رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي المحتجز لديها ابرا منغستو

أفاد تقرير إعلامي لبناني نقلا عن مصادر في قطاع غزة، أن حركة حماس من المتوقع أن "تكشف معلومات" ،اليوم الإثنين، بشأن احتجاز جنود إسرائيليين في غزة.

نشرت حركة حماس شريط فيديو غير مؤرخ، اليوم الإثنين، يظهر الأسير الإسرائيلي المحتجز لديها ابرا منغستو على قيد الحياة مع جثتي جنديين إسرائيليين في قطاع غزة

وكان ابرا منغستو وهشام السيد، قد عبرا الحدود طواعية إلى غزة بين عامي 2014 و 2015 - واحتجزتهمت حركة خماس لأكثر من ثماني سنوات، ومع جثتي الملازم هدار غولدين والرقيب أول أورون شاؤول، اللذين قُتلا خلال تصعيد عام 2014 هناك.

قبل دقائق من نشر الفيديو ، أفادت قناة "الميادين" اللبنانية أن "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، "ستكشف اليوم معلومات ستجعل رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد يعيد التفكير في كل ما يتعلق بموضوع الجنود المفقودون والأسرى في غزة "نقلا عن مصادرها في قطاع غزة".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، هرتسي هاليفي، قد ألقى كلمة خلال حفل أداء اليمين، اليوم الإثنين، عند تسلمه رسميا مهام سابقه أفيف كوخافي.وقال: "اليوم أتولى قيادة الجيش الإسرائيلي، المدافع عن دولة إسرائيل ومواطنيها"، قال هاليفي الذي أخذ يفصل تاريخ انضمامه إلى الجيش عندما كان شابًا ووجوده في قاعدة الاستقبال والفرز. "إذا نظرنا إلى الوراء ، فإن كل دور قمت به خلال 37 عامًا من الخدمة ساهم بقسطه في هذه اللحظة."

ثم قال إنه "قبل استلام شرف قيادة الجيش الإسرائيلي". وأضاف أنه نشأ على قيم العطاء للجمهور وحب الوطن وشعبه. وقال هاليفي للعائلات المفجوعة إنهم "تذكيرنا الدائم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للتصرف بشجاعة وحذر والوقوف إلى جانبكم دائمًا".