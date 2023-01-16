إسرائيل تعقيبا على شريط منغيستو:"لا يمكن تحديد مصداقية الفيديو"

كتائب القسام تنشر فيديو للاسير الإسرائيلي المحتجز لديها ابرا منغستو

عقب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية على شريط الفيديو المصور الذي نشرته حركة حماس وقالت إنه للأسير الإسرائيلي المحتجز لديها أبرا مانغستو، وقالوا إنه لا يمكن تحديد مصداقية الفيديو، ووصفوا حماس بردهم بأنها "محبطة ومضغوطة".

وذكر الرد الرسمي لديوان رئيس الحكومة إن "دولة إسرائيل تسثمر كافة مواردها وجهودها لاستعادة أبنائها المحتجزين والمفقودين، الى بيوتهم وإلى دولة إسرائيل" وفي الرسائل التي بعثت الى المستشارين والوزراء في إسرائيل بخصوص فيديو منغيستو، ذكر أن "الحديث يدور عن"حيلة خبيثة وحقيرة لحماس".

أيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف تطرق الى شريط الفيديو وقال خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" أن "الجيش الإسرائيلي يفحص هذا الفيديو، آمل ان الفيديو حقيقي وأن منغيستو بصحة كاملة، من الصعب علي قول حجم مصداقية الفيديو".

ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم فيديو للأسير الإسرائيلي المحتجز لديها أبرا منغستو. ويظهر في الفيديو ابر منغستو وهو يقول "أنا الأسير أبرا منغستو. حتى متى سأكون هنا، أنا وأصدقائي، بالأسر بعد سنوات طويلة ومؤلمة؟ أين دولة وشعب إسرائيل حتى يهتموا بمصيرنا؟".