المحكمة مددت اعتقال الشابات الأربعة بعد ضبط الكمية في حقائبهن لدى عودتهن من ألمانيا

ضبطت السلطات الإسرائيلية في مطار بن غوريون كمية كبيرة من المخدرات بلغت 15 كيلوغرام من نوع كوكايين وكيتامين تساوي ملايين الشواقل، وضبطت هذه الكمية الضخمة مع أربع شابات إسرائيليات بالعشرينيات من العمر.

ومددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل اليوم اعتقالهما لسبعة أيام، كما اعتقل قريب أحد المشتبهات للاشتباه بمساعدة الشابات ومدد اعتقاله اربعة ايام، كما اعتقل زوج أحد المشتبهات والذي اشتبه به ايضا بالمساعدة بعملية التهريب.

ووصلت المشتبهات الأربعة عن طريق رحلتان وصلتا من ألمانيا، ثلاثة منهن اعتقلن في المطار من قبل محققي الوحدة 747 التابعة لشرطة منطقة مطار بن غوريون وذلك بعد ضبط كمية يشتبه بأنها مخدرات في الحقائب كانت داخل قناني شامبو وحبات لمكملات غذائية. المشتبهة الرابعة نجحت بالخروج من مطار بن غوريون واعتقلت في منزل شريكها، ولم يتم ضبط مخدرات في حقيبتها.

تتعامل الشرطة الإسرائيلية مع المشتبهات كمهربات، وكانت مهمتهن نقل المخدرات في الحقائب، على أمل أن تثار الشكوك ضدهن بعد عودتهن للبلاد. وقال مسؤول شرطي لـ"واينت" أن "الحديث يدور عن عصابة منظمة قادرة على تنفيذ عملية تهريب مخدرات بوزن 15كيلوجرامات، والتي تتطلب تمويلا بملايين الشواقل، ويمكنها توزيع المخدرات في إسرائيل". وكشفت الشرطة الإسرائيلية أن هناك معرفة شخصية تجمع المشتبهات، وهم يواصلون بالتحقيق على أمل أن ينجحوا بالوصول إلى من بادر ونظم شحنة المخدرات الضخمة.