الضفة الغربية:عملية إطلاق نار تجاه منزل في مستوطنة شاكيد دون التسبب بإصابات

هذه هي عملية إطلاق النار الثاني التي تستهدف المستوطنة الاسرائيلية

تسببت عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة شاكيد قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية الليلة إلى أضرار في أحد المنازل، لكن دون اية اصابات.

وهذه هي عملية إطلاق النار الثانية تجاه المستوطنة، وتعقيبا على العملية طالب رئيس المجلس الاقليمي شومرون يوسي داغان الحكومة الإسرائيلية الرد بشدة.

وقال دغان :"نحن لن ننتظر وقوع إصابات بالأرواح يجب على هذه الحكومة أن تصدر أوامرها للجيش الإسرائيلي بالرد بشدة، واعادة الحواجز وتدمير البنية التحتية لارهاب السلطة الفلسطينية" وقال إن المسلحين يقومون باختبار الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي بدورها يجب عليها أن ترد بصورة حاسمة على هذا.