فرنسا: 12 ألف شخص يتظاهرون في ستراسبورغ دعما للتحركات الاحتجاجية في إيران

لي رضا أخوندي منظّم التظاهرة: "نحتشد لإسماع أصوات النساء والرجال الإيرانيين في أوروبا ولمطالبة البرلمان الأوروبي بأن يبقى على الجانب الصحيح للتاريخ"

افادت الشرطة الفرنسية، أن حوالى 12 ألف شخص أتوا من مختلف أنحاء أوروبا، اليوم الإثنين، وتظاهروا في ستراسبورغ أمام مقر برلمان الاتحاد الأوروبي، حيث تنطلق الجلسة العامة للنواب الأوروبيين، للمطالبة بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة "المنظمّات الإرهابية"، ورفع المتظاهرون صورا هاتفين مرارا شعار "امرأة، حياة، حرية" الذي بات الشعار الأساسي للمحتجين في إيران.

ومن جهته قال منظّم التظاهرة النائب الوسطي في البرلمان السويدي علي رضا أخوندي لوكالة فرانس برس، "نحتشد لإسماع أصوات النساء والرجال الإيرانيين في أوروبا ولمطالبة البرلمان الأوروبي بأن يبقى على الجانب الصحيح للتاريخ".وتابع "من دون مساعدة من أوروبا، ومن دون أن نكون أصواتهم، لا ثورة في إيران".

ولدى وصول المسيرة إلى محيط المقر، خاطبت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا المتظاهرين مؤكدة أن النواب الأوروبيين "معهم"،وقالت "سنحضّ المجتمع الدولي على الاستجابة بقوة للترهيب الذي يمارسه النظام بحق شعبه في شوارع إيران".

ومن بين المشاركين في المظاهرة مسعود حميدي فر (38 عاما) وهو لاجئ إيراني يعيش في هولندا بدأ رحلة طويلة سيرا على الأقدام انطلق فيها من لاهاي في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري نحو ليون حيث أقدم محمد مرادي على الانتحار راميا نفسه في نهر الرون في نهاية كانون الأول/ديسمبر لجذب اهتماما عالم إلى ما يحدث في بلاده.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر المنصرم احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران