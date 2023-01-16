موقع ايراني يكشف عن اعضاء الخلية الايرانية التي حاولت اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي

وبحسب التقرير فريق باكستاني تابع للقاعدة كان مسؤولا عن الأنشطة الاستخباراتية

نشر الموقع الإخباري المحسوب على المعارضة الايرانية "ايران انترناشونال" الاثنين تحقيقا شاملا كشف خلاله عن أعضاء الخلية التي حاولت على ما يبدو اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي ايتسيك موشيه في جورجيا، وبحسب التقرير فإن اعضاء الخلية عملوا من قبل فيلق "قدس" التابع للحرس الثوري الايراني.

وأفاد الموقع الإخباري بأن الحديث يدور عن خمسة عملاء وهم: حسين رهبان، محمد رضا عربلو، محسن رفيعي مياندشتي، فرهاد فاشاي، وعلي فيضي بور، وبحسب "ايران انتشرناشونال" كان الخمسة جزءا من وحدة 400 التابعة لفيلق "قدس"، وهي الوحدة المسؤولة عن الأنشطة العسكرية "خارج الحدود الإقليمية"، وبحسب التقرير عملت ايضا على اغتيال عدد آخر من رجال الأعمال الإسرائيليين في دول مختلفة.

وكشف التقرير أيضا، أنه من كان مسؤولا عن الاستخبارات في العملية فريق باكستاني تابع لتنظيم القاعدة والذي جمع معلومات من العاصمة الجورجية تبليسي، وبحسب التقرير كشفت العملية بعد أن رصدت القوات الأمنية الجورجية نشاطا مشبوها لعضو بالفريق الباكستاني. وأصدر جهاز أمن الدولة في جورجيا بيانا منتصف شهر نوفمبر/تشرين ثاني اعلن فيه عن اعتقال مواطنين ايرانيين-جورجيين كانا مسؤولين عن توفير الأسلحة التي كان من المفترض ان تستخدم بعملية الاغتيال.