مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يقول إن المحادثات بشأن الهدنة الجديدة مشجعة

قال غروندبرج لمجلس الأمن الدولي منذ انتهاء الهدنة السابقة بين القوات الحكومية والحوثيين في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، "ظل الوضع العسكري العام في اليمن مستقرا

أعرب مبعوث الأمم المتحدة لليمن اليوم الاثنين عن تقييمه المشجع للجهود الدبلوماسية لترتيب هدنة جديدة في الحرب التي استمرت ثماني سنوات هناك شجعت مشيرا إلى ضرورة عدم تفويت الفرصة.

كما حذر المبعوث الخاص هانز غروندبرج من أنه على الرغم من إظهار "ضبط النفس العسكري العام" من كلا الجانبين، فإن "سوء تقدير بسيط يمكن أن يؤدي إلى إعادة إشعال حلقة من العنف سيكون من الصعب عكس مسارها".

وقال غروندبرج لمجلس الأمن الدولي منذ انتهاء الهدنة السابقة بين القوات الحكومية والحوثيين في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، "ظل الوضع العسكري العام في اليمن مستقرا. ولم يكن هناك تصعيد كبير ". لكنه أشار إلى أن النشاط العسكري المحدود على طول الجبهات أدى، "للأسف، إلى سقوط ضحايا من المدنيين".

وحذر الدبلوماسي السويدي من أن مثل هذا النشاط "إلى جانب الخطاب السلبي والتدابير السياسية والاقتصادية التصعيدية" يمكن أن يشعل حلقة جديدة من العنف ، وحث جميع الأطراف على "العمل بنشاط لتمديد أطول فترة من الهدوء النسبي التي شهدناها في السنوات الثماني الماضية.

وفي إشارة إلى الدبلوماسية المكثفة حول اليمن - لا سيما السعودية وعمان - أشار غروندبرج إلى "تغيير محتمل في مسار" الصراع ، واصفاً ذلك بأنه "احتمال لا ينبغي إهداره ويتطلب إجراءات مسؤولة". وقال غروندبرج إن الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة ساعدت في توضيح مواقف الأطراف، وكذلك "خيارات الحلول المقبولة للطرفين".

وأضاف أنه كان من المهم أن يتم "تأطير القضايا قصيرة المدى في سياق نهج أكثر شمولية يرسم مسارًا واضحًا نحو تسوية سياسية مستدامة".

تعرضت اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، للدمار منذ عام 2014 بسبب حرب لعب طرفا فيها الحوثيون الذين تسلحهم إيران والقوات الموالية للحكومة بدعم من التحالف العسكري بقيادة السعودية.