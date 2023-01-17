حادثة السفارة الإسرائيلية بالأردن: الحكم بدفع 500 ألف دولار لمواطن أردني أصيب برصاص الحارس الإسرائيلي

أقام المدعي ماهر فارس محمد ابراهيم دعوى ضد السفارة الإسرائيلية في عمان موضوعها المطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي وبدل فوات كسب

أصدرت محكمة أردنية حكما يأمر السفارة الإسرائيلية في عمان بدفع 357 ألف دينار أردني (500 ألف دولار) لسائق أثاث أردني أصيب برصاص من حارس السفارة الإسرائيلية الذي أطلق النار عليه وقتل أردنيين آخرين بحادثة وقعت في عام 2017، على ما جاء في تغريدة أطلقها الصحفي الأردني المتخصص بشؤون الشرق الأوسط علي يونس.

وأقام المدعي ماهر فارس محمد ابراهيم دعوى ضد السفارة الإسرائيلية في عمان موضوعها المطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي وبدل فوات كسب (مدة تعطيل) وبدل نقص القدرة على الكسب (عاهة جزئية دائمة 80بالمائة).

وجاء في ملخص الدعوى أن المدعي تواجد في السفارة لغاية العمل وبتاريخ 24 تموز/ يوليو قام رجل أمن إسرائيلي موظف في سفارة بلاده بإطلاق عدة عيارات نارية ما أدى إلى وفاة محمد الجواودة وبشار الحمارنة وإصابة الساب ماهر إبارهيم وكذلك إصابة مساعد مدير أمن السفارة الإسرائيلية الذي يعتقد انه مالك الشقة وأطلق عليها حادثة السفارة الإسرائيلية بالأردن.

وفي 2017 أفادت مصادر أمنية في العاصمة الأردنية أن شابا أردنيا وكذلك طبيا قد قتلا أثناء شجار وقع في منزل مساعد مدير أمن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية. ويقع المنزل المذكور في مجمع السفارة الإسرائيلية في عمان. وأفيد أن أسباب الحادثة تعود الى خلاف لا تعرف أسبابه بين شابين أردنيين يعملان بالنجارة ومساعد مدير أمن السفارة الاسرائيلية بحضور طبيب أردني، وذلك أثناء تواجدهم عصر يوم أحد في مجمع السفارة الإسرائيلية في عمان.

وكان الشابان قد حضرا الى منزل مساعد مدير أمن السفارة الاسرائيلية، من اجل تركيب غرفة نوم له. وفي أثناء ذلك تواجد مالك المبنى السكني وهو طبيب أردني بحكم الجوار، وعندها اندلع بينهم الشجار الذي لا تعرف أسبابه بعد، قام اثناءه أحد الشابين بطعن مساعد مدير امن السفارة الاسرائيلية فرد الثاني بإطلاق النار على الشاب فأصابه بمقتله على الفور كما أصاب الطبيب بعيار ناري وتوفي هو الآخر لاحقا في المستشفى متأثرا بجراحه.