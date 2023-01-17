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اكتشاف صور لم تشاهد من قبل لانتفاضة الحي اليهودي في وارسو في أبريل 1943

i24NEWS

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قاد اليهود إلى Umschlagplatz ، الصورة مأخوذة من نافذة St. Zofia ، عند تقاطع ul. Żelazna و Nowolipie ، ربما ترك (هذا لم يتم تأكيده) على المجاهدين. Nowolipie ،
ZL Grzywaczewski / from the family archive of Maciej Grzywaczewski, son of Leszek Grzywaczewski / photo from the negative: POLIN Museumقاد اليهود إلى Umschlagplatz ، الصورة مأخوذة من نافذة St. Zofia ، عند تقاطع ul. Żelazna و Nowolipie ، ربما ترك (هذا لم يتم تأكيده) على المجاهدين. Nowolipie ،

سيتم عرض الفيلم الفوتوغرافي الأصلي، من بين عشرات الصور المعروفة بالفعل من أرشيفات متحف الهولوكوست في واشنطن، وتلك غير معروفة، في متحف بولين لتاريخ

نُشر أمس الاثنين في النسخة البولندية من مجلة نيوزويك الأسبوعية في بولندا، سلبيًا ، وهو الوحيد الموجود في العالم، لقمع انتفاضة غيتو وارسو من قبل الألمان في أبريل/نيسان من عام 1943، وسيتم عرض الفيلم الفوتوغرافي الأصلي، من بين عشرات الصور المعروفة بالفعل من أرشيفات متحف الهولوكوست في واشنطن، وتلك غير معروفة، في متحف بولين لتاريخ اليهود البولنديين في وارسو ، كجزء من معرض خاص لإحياء الذكرى الثمانين. ذكرى الانتفاضة.

Musée Maciek Jazwiecki/Polin
Musée Maciek Jazwiecki/PolinMaciek Jazwiecki / متحف بولين

وتم اكتشاف صور الحي اليهودي المحترق واليهود الذين يُقتلون من بين آخرين(صور لم تشاهد من قبل)، والتي لا يعرفها المؤرخون إلا جزئيا، من بين ذكريات عائلة ماسيج غريزيواسكيوسكي في ممتلكات والده، زبيغنيو غريزيواسكي، رجل إطفاء ومصور هاو شارك في إطفاء النار التي بدأها النازيون في بقايا الغيتو المتحارب.

photo. Z. L. Grzywaczewski / des archives familiales de Maciej Grzywaczewski, fils de Leszek Grzywaczewski / photo du négatif : POLIN Museum
photo. Z. L. Grzywaczewski / des archives familiales de Maciej Grzywaczewski, fils de Leszek Grzywaczewski / photo du négatif : POLIN MuseumNowolipie Street ، تعليق لمؤلف الصورة المكتوبة بعد الحرب على ظهر المطبوعة ، محفوظ في أرشيف متحف USHMM في واشنطن: "حسنًا. 20.4.1943 حرق المنازل التي هجرها السكان اليهود أثناء الإخلاء. من تم وضع علامة X (شرفة) على النافذة ، قفزت العائلة اليهودية بأكملها من حوالي 5-6 أشخاص على الرصيف وتوفوا على الفور. ولأنهم اختبأوا ولم يخلوا ، لم يتمكنوا من الهروب بعد أن احترق المنزل ، ونحن لم يتمكنوا من مساعدتهم على الرغم من الإمكانيات التقنية.

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