اكتشاف صور لم تشاهد من قبل لانتفاضة الحي اليهودي في وارسو في أبريل 1943

سيتم عرض الفيلم الفوتوغرافي الأصلي، من بين عشرات الصور المعروفة بالفعل من أرشيفات متحف الهولوكوست في واشنطن، وتلك غير معروفة، في متحف بولين لتاريخ

نُشر أمس الاثنين في النسخة البولندية من مجلة نيوزويك الأسبوعية في بولندا، سلبيًا ، وهو الوحيد الموجود في العالم، لقمع انتفاضة غيتو وارسو من قبل الألمان في أبريل/نيسان من عام 1943، وسيتم عرض الفيلم الفوتوغرافي الأصلي، من بين عشرات الصور المعروفة بالفعل من أرشيفات متحف الهولوكوست في واشنطن، وتلك غير معروفة، في متحف بولين لتاريخ اليهود البولنديين في وارسو ، كجزء من معرض خاص لإحياء الذكرى الثمانين. ذكرى الانتفاضة.

Musée Maciek Jazwiecki/Polin Maciek Jazwiecki / متحف بولين

وتم اكتشاف صور الحي اليهودي المحترق واليهود الذين يُقتلون من بين آخرين(صور لم تشاهد من قبل)، والتي لا يعرفها المؤرخون إلا جزئيا، من بين ذكريات عائلة ماسيج غريزيواسكيوسكي في ممتلكات والده، زبيغنيو غريزيواسكي، رجل إطفاء ومصور هاو شارك في إطفاء النار التي بدأها النازيون في بقايا الغيتو المتحارب.