وزير خارجية إسرائيل: التوقيعات التي لا معنى لها لن تمنعنا من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تحمي مواطنينا

يجب أن تكون مصلحة كل دول العالم وقف تحريض السلطة الفلسطينية التي تشجع الإرهاب وتدفع الأموال للإرهابيين. دولة إسرائيل ملتزمة أولاً وقبل كل شيئ بأمن إسرائيل.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أثناء تواجده في المؤتمر الدولي في دافوس، الإثنين، ردًا على بيان المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض المالكي: "التصريحات والتوقيعات التي لا معنى لها لن تمنعنا من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تحمي مواطنينا وتؤمن مستقبلنا". وأضاف "يجب أن تكون مصلحة كل دول العالم وقف تحريض السلطة الفلسطينية التي تشجع الإرهاب وتدفع الأموال للإرهابيين الذين يقتلون اليهود. إن دولة إسرائيل ملتزمة أولاً وقبل كل شيء بأمن إسرائيل".

تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في أعقاب توقيع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها 57 فضلا عن 27 دولة أوروبية و 10 دول أخرى على عريضة تطالب إسرائيل بإزالة العقوبات التي أوقعتها على الفلسطينيين في أعقاب التماسهم رأي محكمة العدل الدولية بخصوص "قانونية الاحتلال" فوق أراضي الضفة الغربية في 30 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، حيث صوتت الجمعية العامة على القرار، الذي عارضته إسرائيل بشدة.

ومن ضمن العقوبات التي اتخذتها الحكومةالإسرائيلية للرد على خطوة السلطة الفلسطينية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريش مصادرة أموال السلطة الفلسطينية المجمدة والتي خصمت من المقاصة وتحويلها الى عائلات الضحايا والمصابين بالعمليات العدائية، وذلك استنادا الى قانون تجميد الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للمتورطين بعمليات عدائية، ويهدف القرار إلى تطبيق الحكم القضائي بشأن ملف "ليتبك" الذي يقضي بتعويض ذوي الضحايا الإسرائيليين بأموال فلسطينية.