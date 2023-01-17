إسرائيل: طفل من كل خمسة أطفال يعاني من انعدام الأمن الغذائي

لا يزال حوالي 16 في المئة من العائلات وحوالي 21 في المئة من الأطفال يعيشون في انعدام الأمن الغذائي، خاصة في منطقة القدس والضواحي الشمالية والجنوبية.

ذكر تقرير نشره التأين الوطني الإسرائيلي حول انعدام الأمن الغذائي في البلاد نشر، صباح اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من عام 2021 وعلى الرغم من بعض التحسن مقارنة بالعام الذذي سبقه 2020، لا يزال حوالي 16 في المئة من العائلات وحوالي 21 في المئة من الأطفال يعيشون في انعدام الأمن الغذائي، خاصة في منطقة القدس والضواحي الشمالية والجنوبية.

وأفاد التقرير أن انعدام الأمن الغذائي موجود أيضًا بين السكان العرب وبين متلقي العلاوات المعيشة خلال العام الذي استمرت فيه الأزمة الصحية والاقتصادية لوباء كورونا، تراجعت نسبة الأسر التي تعيش في انعدام الأمن الغذائي من 18.1 في المئة في عام 2016 إلى 16.2 في المئة في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أنه من بين اليهود، يعاني حوالي 11 في المئة من انعدام الأمن الغذائي في حين أنه يؤثر على 42.4 في المئة من العائلات ضمن السكان العرب - وهو معدل أعلى بثلاث مرات من المعدل العام، و من بين اليهود المتشددين، تم تسجيل تحسن، حيث يعيش حوالي 19 في المئة من العائلات التي لديها أطفال في انعدام الأمن الغذائي، ونصفهم (8.5 في المئة) يعانون من انعدام أمن غذائي حاد. يعاني ما يقرب من 13 في المئة من كبار السن من نقص التغذية الكافية والمتوازنة. وتعاني 156 ألف أسرة من انعدام الأمن الغذائي ، منها 10 في المئة مع أبوين عاملين، بحسب التقرير.

وأكد التأمين الوطني الإسرائيلي أن "نتائج التقرير تعرض لنا حقيقة قاتمة ومروعة، هناك مئات الآلاف من العائلات في إسرائيل، بالإضافة إلى كونها تحت خط الفقر، تعاني أيضًا من انعدام الأمن الغذائي، وحوالي نصفهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد"

وفي السياق علق وزير الشؤون الاجتماعية يعقوب مارجي على نتائج التقرير، قائلا:"هذا وضع لا يطاق ويجب أن يؤخذ في الاعتبار. هذا التقرير ينضاف إلى التقرير عن الفقر الذي نشر الأسبوع المنصرم ويوضح الحاجة إلى خطة عمل فورية." وتابع"لقد أصدرت تعليمات للعاملين في مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الشؤون الاجتماعية بأن يقدموا لي في أقرب وقت ممكن خطة للقضاء على الفقر وتحسين حالة انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل" وتابع"مناقشة عاجلة تجري داخل الحكومة لوضع خطة لمكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في البلاد".