الضفة الغربية: مقتل فلسطيني أطلق النار على الجنود عند حاجز حلحول

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن منفذ عملية حلحول يدعى حمدي ابو دية الزماعرة وهو ضابط في الأجهزة الامنية

أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، بمقتل فلسطيني أقدم على إطلاق النار باتجاه الجنود عند حاجز حلحول، وسارع أولئك إلى الرد بإطلاق النار وإصابة المعتدي.

وبحسب التقرير فقد أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني بعد الاشتباه به أثناء تفتيش سيارة بالقرب من بلدة حلحول الفلسطينية المجاورة لمدينة الخليل، ولم تقع إصابات بين الجنود. بالإضافة إلى ذلك، تجري أعمال حثيثة للتأكد من الشبهات حول تورط الشخص نفسه بإطلاق النار قبل يومين على حافلة إسرائيلية بالقرب من مستوطنات مجاورة لبيت لحم، مما أدى إلى تضرر الحافلة، فيما فر هو من المكان.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن منفذ عملية حلحول يدعى حمدي ابو دية الزماعرة وهو ضابط في الأجهزة الامنية. وأضافت أن أبو دية سقط برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد اطلاقه النار باتجاههم على حاجز مدينة حلحلول شمال الخليل، على ما قال الجيش الإسرائيلي.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حملته الهادفة إلى منع وصول عمليات عدائية إلى داخل المدن الإسرائيلية والمعروفة بـ"كاسر الأمواج". الليلة الماضية اعتقلت القوات عشرة فلسطينيين في عدة مواقع في الضفة في حين اعتقلت ليلة الإثنين 19 مطلوبا مستعين بحرس الحدود والشاباك في عدة قرى وبلدات من بينها قروات بني حسن والبيرة والكوم وسموع وترقوميا. ويتم نقل المعتقلين كل مرة إلى مراكز الاعتقال لمتابعة التحقيق معهم من قبل قوات الأمن.

ويحذر بعض المراقبين من اشتعال المنطقة لا سيما على ضوء استلام رئيس الحكومة الجديدة في إسرائيل بنيامنين نتنياهو مهامه على رأس أكثر حكومة يمينية عرفها تاريخ البلاد، من جهة والتصعيد المتمثل بتواتر التخطيط والقيام بعمليات هجومية من جانب فلسطينيين في الضفة الغربية. حماس من جانبها، تراقب الأوضاع وقامت بإبلاغ المصريين بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تكرار وزير الأمن القومي المتشدد ايتمار بن غفير دخول باحة المسجد الأقصى محذرة من أن خطوة بن غفير ستفجر الأوضاع.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي يستعرض تقييم مجموعةواسعة من التحديات المتوقعة لإسرائيل في عام 2023 استمرار التصعيد الأمنيي في الضفة الغربية، والذي بدأ منذ أشهر. "فإلى جانب العمليات التي تتبناها الفصائل، هناك زيادة في الهجمات الفردية، وكذلك المنظمات المحلية مثل "عرين الأسود" في نابلس و"كتيبة جنين" في جنين، التي تكتسب زخمًا على الشبكات الاجتماعية، وتتحدى الفصائل والسلطة الفلسطينية".