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ايران تنوي نصب بطاريات دفاعية في محيط العاصمة السورية دمشق

i24news

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تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 1 أكتوبر / تشرين الأول 2020 منظراً لمطار دمشق الدولي في ضواحي العاصمة السورية
LOUAI BESHARA / AFPتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 1 أكتوبر / تشرين الأول 2020 منظراً لمطار دمشق الدولي في ضواحي العاصمة السورية

جاء في أعقاب فشل ايران بمنع الغارات والهجمات المنسوبة لاسرائيل في سوريا

تنوي ايران وضع بطاريات دفاع في منطقة دمشق، وذلك في أعقاب الفشل بمنع الهجمات المنسوبة لإسرائيل في سوريا، وبحسب التقرير الوارد في المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار الى أن البطاريات التي سيتم وضعها من إنتاج ايراني. 

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وبحسب التقرير، سيتم وضع البطاريات في ثلاثة مواقع على الأقل جنوب وجنوب-غرب دمشق وأيضا في منطقة مطار دمشق الدولي. 

ولم يحصل المرصد السوري على تأكيد في إذا كانت هذه البطاريات وصلت بالفعل من ايران الى سوريا، أم أنها ستصل خلال الأيام القادمة. 

وعلى صعيد متصل، أفادت الصحيفة الأمريكية "نيوزويك" الأسبوع الماضي أن ايران تسعى إلى اقامة بنية تحتية لدفاعات جوية شاملة في الأراضي السورية، وذلك عن طريق إرسال معدات كثيرة وأفرادا، وذلك لمواجهة الضربات المنسوبة إلى إسرائيل". 

 لكن بحسب التقرير "إسرائيل تواصل هجماتها لإحباط المشروع" ونقل التقرير عن مصدر استخباراتي أمريكي مطلع على التفاصيل إنه وبعد بدء الهجمات المنسوبة لإسرائيل في عام 2017، تم توجيهها الى عقارات ومصالح ايرانية تهدد إسرائيل"

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