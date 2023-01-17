قال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، في بلاغ، أنه قد "تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته"

أفادت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنها إستدعدت السفير الإسرائيلي في عمّان إلى مقر الوزارة إثر إقدام أحد أفراد شرطة إسرائيل على اعتراض طريق السفير الأردني لدى دخوله إلى المسجد ‎الأقصى المبارك، وفقا للبيان الصادر.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، في بيان، أنه قد "تمّ إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته، أكدت إدانة الحكومة الأردنية لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف".

وأضاف البيان، أنه يجب "التذكير بأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه".

وأكد البيان، أنه جرى التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، وطالب بالامتناع عن "اية اجراءات من شأنها تغيير الوضع الراهن أو المساس بصلاحيات الأوقاف الأردنية".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد أكد، أثناء تواجده في المؤتمر الدولي في دافوس، أمس الإثنين، ردًا على بيان المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور: "التصريحات والتوقيعات التي لا معنى لها لن تمنعنا من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تحمي مواطنينا وتؤمن مستقبلنا".

وكان سفير الأردن في إسرائيل، غسان المجالي، قد غادر الحرم القدسي بعد اعتراض طريق عند مدخل المسجد ‎الأقصى المبارك لفترة وجيزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان "قبل وقت قصير وصل مدير الوقف الأردني - مع السفير الأردني في إسرائيل - إلى الحرم القدسي دون أي تنسيق مسبق مع الشرطة".