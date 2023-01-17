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الضفة الغربية: اعتقال فلسطيني مسلح بالسكاكين حاول دخول مستوطنة ألون مورا

i24NEWS

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منظر عام لمستوطنة إيلون موريه ، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.
Gershon Elinson/Flash90منظر عام لمستوطنة إيلون موريه ، بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال رئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان، "لقد أظهرتم شجاعتكم ، واليوم أنقذتم الأرواح في إسرائيل" فخور بكم وشعب إسرائيل فخور بكم.

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فلسطيني مسلح بالسكاكين حاول دخول مستوطنة ألون مورا شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية قادما من اتجاه دير الحطب، وذلك بعد التعرف عليه بواسطة الكاميرات التي تم تركيبها هناك.

Video poster

وقال رئيس المجلس الإقليمي السامرة يوسي دغان، "لقد أظهرتم شجاعتكم ، واليوم أنقذتم الأرواح في إسرائيل" فخور بكم وشعب إسرائيل فخور بكم.

وأكد يوسي دغان، "سنواصل بناء السامرة بكل قوتنا ولن نخاف ولن نتردد وسنواصل البناء والتقوية "، مضيفا: "نحن نعاني من نقص كبير في المكونات الامنية في كل مستعمرات (الضفة الغربية)".

Samaria Regional Council
Samaria Regional Councilاعتقل الرجل المسلح بسكين في مستوطنة إيلون موريه شمال الضفة الغربية.

وأَشار يوسي دغان، "هنا حدثت معجزة وحاول المسلح اختراق مستوطنة كانت قد حصلت على مكونات امنية قبل عام ونصف فقط. يجب أن يأمر نظام الأمان بإكمال مكونات الأمان في الوقت الحالي ".

Samaria Regional Council
Samaria Regional Councilتم العثور على سكين وسكين جيب وولاعة على رجل اعتقل في مستوطنة إيلون موريه في شمال الضفة الغربية.

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