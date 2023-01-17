قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل خمسة مشتبهين على الحدود الإسرائيلية السورية

كشف الجيش الإسرائيلي أن أبراج مراقبة الجيش الإسرائيلي رصدت أمس الاثنين ثلاثة مشتبهين شرقي السياج الفاصل في جيب خاضع للسيادة الإسرائيلية، وتم إرسال قوة عسكرية قامت باعتقال المشتبهين.

وذكر البيان أنه في أعقاب ذلك، اعتقل مشتبهين آخرين اجتازا الخط الحدودي من الأراضي السورية الى إسرائيل، القوة العسكرية التي تواجدت في المنطقة اعتقلت المشتبهين ايضا واللذين تواجدا على الجانب الشرقي للجدار.

وبحسب البيان حققت السلطات الأمنية الإسرائيلية مع المشتبهين الخمسة وفي نهاية هذا اليوم، أعيدوا الى سوريا.

وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على منع أي محاولة لاجتياز الحدود أو انتهاك السيادة الإسرائيلية.