قمة فلسطينية أردنية مصرية : القادة يبحثون تطورات القضية الفلسطينية في القاهرة

عقد عبد الفتاح السيسى، والملك عبد الله الثانى، ومحمود عباس، اجتماعاً ثلاثياً بقصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة، استمر لنحو 3 ساعات

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها، مطالبين "إسرائيل إلى التوقف عن إجراءاتها الاحادية".

وشدد القادة خلال اجتماعهم، وفق البيان، على "ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين (..) وأهمية استمرار دعم (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا".

وحذروا القادة من "خطورة استمرار غياب الأفق السياسي الحقيقي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار"، وأكدوا على "ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس الاثنين، إن "القمة الثلاثية بالقاهرة تأتي بالتزامن مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي بمثابة رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر وليس الجانب الإسرائيلي فقط بأن فلسطين ليست وحدها أمام التحديات"، موضحا أن بلاده "أمام تحديات خطيرة موجهة للعرب وليس فلسطين فقط عبرت عنها الحكومة الإسرائيلية اليمينية، من خلال إجراءاتها وسياساتها”.

وتأتي القمة وسط توترات واشتباكات متصاعدة بين الفلسطينيين وقوات الإسرائيلية، حيث أكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل فلسطيني أقدم على إطلاق النار باتجاه الجنود عند حاجز حلحول، وسارع أولئك إلى الرد بإطلاق النار وإصابة المعتدي.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فلسطيني مسلح بالسكاكين حاول دخول مستوطنة ألون مورا شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية قادما من اتجاه دير الحطب، وذلك بعد التعرف عليه بواسطة الكاميرات التي تم تركيبها هناك.