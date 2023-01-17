رئيس الحكومة الإسرائيلية يحمل حماس "المسؤولية على مصير ابر منغستو"

جاء هذا تعقيبا على الشريط المصور الذي نشرته حماس أمس لأبرا منغستو

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع رئيس جهاز الأمن العام-الشاباك الثلاثاء زيارة الى مقر الشاباك في الضفة الغربية، وتطرق نتنياهو خلال الزيارة الى الفيديو المصور للاسير الإسرائيلي لدى حماس أبرا منغستو أمس وقال :"المسؤولية عن مصيره تقع بالكامل على عاتق حماس" وبحسب نتنياهو "إسرائيل لا تتوقف عن جهودها لاستعادة ابرا منغستو وباقي أسرانا والمفقودين. أمس حصلنا على تأكيد إضافي كنا نعرفه طوال الوقت- بأن أبرا منغستو حي. الحديث يدور عن شاب ليس بصحة جيدة".

كما أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن الشاباك، الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن "سيواصلون العمل في كل مكان تخرج منه عمليات" وأضاف إنه "في مواجهة إرهاب مجرم سنستخدم قبضة من حديد. سنعرف الوصول اليهم بكل وقت وفي كل مكان".

Haim Tzah / GPO جولة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمنطقة نشاط الشاباك في شمال الضفة 17/1/2023

في المقابل، يواصل الجهاز الأمني الإسرائيلي دراسة مؤشرات حياة تم الحصول عليها من أبرا منغستو، الذي تواجد ثماني سنوات لدى حماس منذ أن تجاوز الحدود الى قطاع غزة. وقال المتحدث باسم حركة حماس صباح اليوم بأن إسرائيل لن تستعيد الأسرى إلا عن طريق "صفقة مشرفة".

وتقدر مصادر فلسطينية ان حماس ستمرر قريبا رسائل الى مصر تقول خلالها إنها معنية لاستئناف المفاوضات لصفقة تبادل أسرى. التقديرات هي أن حماس بحاجة إلى صفقة، لكنها لن تساوم كثيرا على الثمن، لذلك في إسرائيل سيستصعبون قبول شروط حماس في هذه المرحلة لما تطلق عليه "صفقة مشرفة" اي ان تشمل عدد كبير من السجناء الأمنيين مدانين بعمليات دامية.