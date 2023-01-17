إسرائيل تطالب برسالة الى البابا والأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على الإفراج عن أبرا منغستو

تأتي الرسالة على خلفية نشر فيديو للأسير الإسرائيلي لدى حركة حماس ابرا منغستو أمس الاثنين

بعثت الخارجية الإسرائيلية اليوم رسالة الى البابا ، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الصليب الأحمر رسالة على خلفية نشر فيديو المواطن الإسرائيلي الذي تحتجزه حركة حماس في قطاع غزة أبرا منغستو، طالبت خلالها بالعمل على استعادته مع باقي الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الآخرين الذين تحتجزهم حماس في القطاع.

وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين توجيهات الى وزارته ببعث الرسالة الى البابا فرانسيسي ، الأمين العام انتونيو غوتيريش ورئيسة منظمة الصليب الأحمر، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومسؤولين آخرين في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف تطالبهم بالعمل على إلإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وجثامين الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وعقب ايلي كوهين "إستعادة جثامين الجنود لدفنهم في إسرائيل، واستعادة المواطنين الإسرائيليين الى أحضان عائلاتهم، هو واجب أخلاقي لحكومة إسرائيل وكافة ممثلي وزارة الخارجية في البلاد والعالم. سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لفضح الوجه القاسي لمنظمة حماس حتى يعودوا الى ديارهم".

تأتي الرسالة على خلفية نشر فيديو مصور يظهر فيه المواطن الإسرائيلي ابرا منغستو، الذي تحتجزه حماس لديها منذ 8 سنوات، وتطالب الرسالة بالعمل بصورة عاجلة من جانب القادة والمنظمات الدولية، على إدانة منظمة حماس والعمل على الإفراج الفوري عن جثامين الجنود هدار جولدن، واورون شاؤول، والمواطنين ابرا منغستو وهشام السيد والذين تحتجزهم حركة حماس.

التوجه الى البابا فرانسيس يأتي على خلفية اللقاء الذي جمع البابا مع العائلات الإسرائيلية الأربعة، جولدين، شاؤول، منغستو والسيد في كانون ثاني/ديسمبر 2022، وتعهده للعائلات بالمسادة لاستعادة أعزائهم الى ديارهم واحضار جثامين الجنود لدفنهم في إسرائيل.