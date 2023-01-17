فيديو حماس للرهينة الإسرائيلي يثير الجدل : هل هو حقيقي أم تقنية تزييف متطورة؟

أول مقطع فيديو أو صورة يتم مشاهدتها لمنغستو منذ أن تم القبض عليه قبل أكثر من ثماني سنوات، يظهر من خلاله جالسا أمام جدار فارغ ويطلب المساعدة

نشرت حركة حماس في غزة أمس الاثنين، شريط فيديو لرجل إسرائيلي أكدت أنه أفيرا منغستو المحتجز قبل الحركة الفلسطينية منذ أن عبر إلى قطاع غزة في سنة 2014.

ويعد هذا أول مقطع فيديو أو صورة يتم مشاهدتها لمنغستو منذ أن تم القبض عليه قبل أكثر من ثماني سنوات، يظهر من خلاله جالسا أمام جدار فارغ ويطلب المساعدة من إسرائيل.

ولم يتم التحقق من صحة الفيديو رسميًا اليوم الثلاثاء، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى أنه تلقى تأكيدًا بأنه على قيد الحياة، وقال: "تلقينا أمس تأكيدًا آخر لم نكن نعرفه طوال الوقت - أن أفرا على قيد الحياة، الرجل ليس بصحة جيدة والمسؤولية عن مصيره تقع بالكامل على عاتق حماس ".

وإلى جانب منغستو، تحتجز حماس أيضًا مدنيًا إسرائيليًا آخر عبر إلى غزة، وهو هشام السيد.

وقال الجنرال المتقاعد، إسحاق بن يسرائيل، رئيس مركز بلافاتنيك للدراسات السيبرانية متعدد التخصصات في جامعة تل أبيب: "تمكننا التكنولوجيا اليوم من التقاط صورة ثابتة وإنتاج مقطع فيديو قصير منها"، وأضاف في تصريح لـ i24NEWS : "أعتقد أنه أفرا منغستو في الفيديو، على الرغم من حقيقة أن التكنولوجيا الحالية تسمح لنا بإنشاء مقاطع فيديو اصطناعية باستخدام صورة واحدة".

وتابع إسحاق بن يسرائيل، "على سبيل المثال، تلقيت مرة تحية فيديو من ليوناردو ديكابريو يتحدث بلغة عبرية ممتازة، لكن هذا تم إنتاجه بشكل مصطنع. من الصعب التمييز بين المزيف الحقيقي والعميق ".

ومع ذلك، أشار بن يسرائيل في تصريح لـ i24NEWS ، إلى أنه "سواء كان الفيديو مزيفًا أم لا، فإن حماس نشرت الفيديو فقط للضغط على السلطات الإسرائيلية للتفاوض".

في الماضي، انخرطت إسرائيل في عمليات تبادل أسرى مع حماس - وعلى الأخص في عام 2011 ، عندما تم إطلاق سراح جلعاد شاليط ، الجندي الذي اختطفه مسلحون في غارة عبر الحدود في عام 2006 ، مقابل أكثر من 1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، موضحا أن: "هذه مشكلة في العادة ، وهي ليست مشكلة بسيطة".

وبعثت الخارجية الإسرائيلية اليوم رسالة الى البابا، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الصليب الأحمر رسالة على خلفية نشر فيديو المواطن الإسرائيلي الذي تحتجزه حركة حماس في قطاع غزة أبرا منغستو، طالبت خلالها بالعمل على استعادته مع باقي الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الآخرين الذين تحتجزهم حماس في القطاع.