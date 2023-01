إسرائيل والمغرب يعقدان الاجتماع الأول للجنة التوجيه الأمني في الرباط

انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيه المشتركة المغربية الاسرائيلية في مجال الأمن، خلال اليومين السابقين -16 و17 يناير/كانون الثاني الجاري- بنادي الضباط بالرباط، بتعليمات سامية من العاهل المغربي محمد السادس.

وتم خلال الإجتماع بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لاسيما اللوجستية والتكوين والتدريبات، وكذلك اقتناء وتحديث التجهيزات العسكرية، كما اتفق الجانبان على تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة بالمعلوماتية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، حسب موقع هسبريس المغربي.

وترأس الإجتماع كل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، ودرور شالوم مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الأمن الإسرائيلية، ووصف المفتش الجنرال دوكور دارمي قائد المنطقة الجنوبية التعاون العسكري المغربي الاسرائيلي بأنه “يحمل مصالح مشتركة ويقوم على الثقة والدعم المتبادل”.

وأشار بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية إلى أنه عقدت أيضا مباحثات على هامش هذا الاجتماع، بين مسؤولين مغاربة واسرائيليين، مدنيين وعسكريين.