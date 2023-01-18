إسرائيل والمغرب يعقدان الاجتماع الأول للجنة التوجيه الأمني في الرباط

وتم خلال الإجتماع بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لاسيما اللوجستيك والتكوين والتداريب، وكذا اقتناء وتحديث التجهيزات

انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيه المشتركة المغربية الاسرائيلية في مجال الأمن، خلال اليومين السابقين -16 و17 يناير/كانون الثاني الجاري- بنادي الضباط بالرباط، بتعليمات سامية من العاهل المغربي محمد السادس.

وتم خلال الإجتماع بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لاسيما اللوجستية والتكوين والتدريبات، وكذلك اقتناء وتحديث التجهيزات العسكرية، كما اتفق الجانبان على تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة بالمعلوماتية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، حسب موقع هسبريس المغربي.

وترأس الإجتماع كل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، ودرور شالوم مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الأمن الإسرائيلية، ووصف المفتش الجنرال دوكور دارمي قائد المنطقة الجنوبية التعاون العسكري المغربي الاسرائيلي بأنه “يحمل مصالح مشتركة ويقوم على الثقة والدعم المتبادل”.

وأشار بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية إلى أنه عقدت أيضا مباحثات على هامش هذا الاجتماع، بين مسؤولين مغاربة واسرائيليين، مدنيين وعسكريين.

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ومنذ استئناف العلاقات الدبلوماسية ، عمّق الطرفان علاقاتهما الأمنية والعسكرية. وناقش الطرفان خلال الاجتماع التحديات المشتركة ، بما في ذلك التأثير الإيراني السلبي وزيادة توسيع التعاون الأمني ​​والعسكري بين البلدين.

وكان مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، قد صادق خلال جلسة تشريعية، على 15 اتفاقية دولية تتعلق بتعزيز وتوطيد التعاون إلى جانب تعزيز مكانته على الصعيد القاري، من بينها اتفاقيتين مع إسرائيل تهمان التعاون الاقتصادي والتجاري، والخدمات الجوية.