تقرير: حماس تخطط لاختطاف جنود إسرائيليين لدفع إسرائيل ابرام صفقة تبادل

حماس أعربت عن استعدادها لاجراء مباحثات حول صفقة تبادل من النقطة التي توقفت عندها

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أنه يوجد لحماس خطة بديلة اعدتها لدفع إسرائيل للمضي بمباحثات حول صفقة تبادل أسرى، وذكرت أن حماس توصلت الى نتيجة أنه لا يوجد لديها أوراق قوية لصفقة تبادل مع إسرئيل بالشروط التي تطمح اليها. وبموجب الخطة، الجناح العسكري لحركة حماس سيضاعف الجهود لوضع خطة تنفيذية لاختطاف جنود على الحدود مع قطاع غزة.

من وراء الدفع لخطة اختطاف الجنود يقف مسؤولان كبيران في قيادة حماس وهما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري، واللذين يتواجدان حاليا في الخارج. الخطة تعتمد على تنفيذ عملية خطف خلال عملية عسكرية مفاجئة ومباشرة، ولن تكون في ايام تصعيد يكون بها الجهاز العسكري الإسرائيلي في حالة تأهب.

حماس مستعدة لتحمل تبعات عملية اختطاف جندي الى قطاع غزة، حتى لو كانت تدميرية، بشرط أن تكون لديها ورقة مساومة قوية لجنود مختطفين أحياء مقابل صفقة تبادل، بصورة مشابهة لصفقة شاليط.

من جانبها ،افادت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم أن حركة حماس أبلغت المصريين عن استعدادها لاستكمال المفاوضات لصفقة تبادل أسرى من النقطة التي توقفت بها المفاوضات.

وافاد التقرير أن حماس مستعدة للعودة الى التفاهمات التي تم التوصل اليها للإفراج عن المواطنين الإسرائيليين اللذين تحتجزهما في عزة هشام السيد وإبرا منغستو، وتقديم معلومات عن الجنديين هدار جولدن واورون شاؤول، وذلك مقابل الإفراج عن السجناء الأمنيين من "صفقة شاليط" والذين تم اعتقالهم مجددا، الى جانب الإفراج عن سجينات وأطفال وأسرى مرضى وكبار السن.

من جانبها ، أبلغت مصر حماس بأنها على اتصال مع إسرائيل بخصوص القضية وتنتظر تعيين مسؤول إسرائيلي جديد عن ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.