برلمان الاتحاد الأوروبي يصوت لصالح دعوة الدول الأعضاء إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب"

قالت المشرعة الألمانية هانا نيومان: "طالما أن الحرس الثوري يرهب شعبه والمنطقة بأسرها، يجب أن نعاملهم كإرهابيين ونضعهم على قائمة العقوبات".

صوت برلمان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، لصالح دعوة الدول الأعضاء إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب" التابعة للاتحاد الأوروبي، بـ 598 صوتا مقابل 9 صوت وامتناع 31 عضوا عن التصويت، وأعرب أعضاء البرلمان عن رعبهم من عمليات الإعدام الأخيرة للمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الحاشدة في مختلف مدن إيران.

وقالت المشرعة الألمانية هانا نيومان: "طالما أن الحرس الثوري يرهب شعبه والمنطقة بأسرها، يجب أن نعاملهم كإرهابيين ونضعهم على قائمة العقوبات".

في اليوم السابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها أيدت الإدراج ردا على "قمع حقوق الإنسان الأساسية" في البلاد.

تشهد إيران اضطرابات منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب وفاة المرأة الكردية الإيرانية محساء أميني ، التي قُتلت أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران بزعم انتهاكها لباس المرأة الصارم في البلاد.