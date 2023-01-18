قرار المحكمة العليا الإسرائيلية حول آرييه درعي يثير صداما دستوريا مع ائتلاف نتنياهو

ثار القرار صداما بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمحكمة العليا، وتتصاعد التوترات بالفعل بشأن الإصلاحات المقترحة للنظام القضائي في البلاد،

سيكون للحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي في منصب وزير الصحة والداخلية تداعيات واسعة النطاق وصداما دستوريا مع تحالف نتنياهو، حيث أثار القرار صداما بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمحكمة العليا، وتتصاعد التوترات بالفعل بشأن الإصلاحات المقترحة للنظام القضائي في البلاد، في ما أوضح وزراء في الائتلاف أنهم يريدون التأكد من أن درعي سيصبح وزيرا بغض النظر عن قرار المحكمة.

وقال حزب "شاس" في بيان."حزب شاس برمته مصدوم من القرار التعسفي وغير المسبوق لمحكمة العدل العليا والمخالف للقانون والعدالة"، واعتبره "انتهاكًا خطيرًا لحق الاختيار والترشح الذي هو شريان الحياة للديمقراطية".

و بحصوصو رأي زعيم المعارضة يائير لبيد في القرار، قال إنه "إذا لم يتم عزل درعي، فإن الحكومة ستنتهك القانون" وحذر من أن "الحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي حكومة غير شرعية. لم يعد بإمكانها مطالبة المواطنين بطاعة القانون. إذا لم يُطرد أرييه درعي، ستقع إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون ديمقراطية ولن تكون كذلك، دولة قانون".

يبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل الحكومة، لكنها قد تقرر بسرعة تنفيذ الإصلاحات القضائية التي اقترحها وزير العدل ياريف ليفين بناءً على القرار.

السؤال الفوري هو ما إذا كان درعي سيستقيل أم أن نتنياهو سيقيله. أو إذا كانت الحكومة ستتحدي ولن تنفذ حكم المحكمة العليا، فسينشأ صدام دستوري حتى يحسمه التشريع الجديد.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن قرارها بعدم السماح لآرييه درعي بالعمل وزيرا في حكومة نتنياهو، بأغلبية 10 قضاة. القاضي الوحيد الذي خرج عن الإجماع هو يوسف إلرون، الذي اعتبر أن "التعيين لا ضير فيه ولكن على نتنياهو أن يتوجه إلى لجنة الانتخابات لتحدد ما إذا كانت وصمة العار ترافق المخالفات الضريبية التي تورط بها درعي السنة الماضية"

وكان الجهاز القضائي في إسرائيل في حالة تأهب استعدادا لسماع القرار بخصوص تعيين رئيس حزب شاس ارييه درعي وزيرا وضد "قانون درعي"، حيث كان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارها بالخصوص الساعة الـ16:00.

وأفادت وسائل إعلام بوصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منزل آرييه درعي في أعقاب قرار المحكمة الذي توقع درعي وأتباعه خلافه، على أمل أن يواصل الحاخام عمله وزيرا وفق الاتفاقيات الائتلافية.