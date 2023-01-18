الخارجية الإسرائيلية ترحب بقرار البرلمان الأوروبي إعلان الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

كوهين: "إيران دولة إرهابية تصدّر الإرهاب إلى الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع. إدخال الحرس الثوري، أكبر منظمة إرهابية في العالم، إلى قائمة المنظمات الإرهابية"

رحب وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، اليوم الأرربعاء، بقرار برلمان الاتحاد الأوروبي بالصوت لصالح دعوة الدول الأعضاء إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب"وقال كوهين: "إيران دولة إرهابية تصدّر الإرهاب إلى الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع. إدخال الحرس الثوري، أكبر منظمة إرهابية في العالم، إلى قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي. ستكون خطوة مهمة في الحرب ضد النظام الإيراني".

وأشار كوهين إلى أنه "خلال المحادثات السياسية العديدة التي أجريتها منذ أن توليت منصبي، طرحت على جميع وزراء الخارجية والقادة أهمية محاربة النظام الإيراني، سواء في المجال النووي أو في مجال تمويل الإرهاب واستهدافه"، وتابع"أشكر موظفي وزارة الخارجية في البعثات الإسرائيلية في أوروبا والسفارة الإسرائيلية في بروكسل وكذلك الشركاء في الوكالات على جهودهم في هذا الصدد"

وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد صوت في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، لصالح دعوة الدول الأعضاء إلى وضع الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب" التابعة للاتحاد الأوروبي، بـ 598 صوتا مقابل 9 صوت وامتناع 31 عضوا عن التصويت، وأعرب أعضاء البرلمان عن رعبهم من عمليات الإعدام الأخيرة للمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الحاشدة في مختلف مدن إيران.

وقالت المشرعة الألمانية هانا نيومان: "طالما أن الحرس الثوري يرهب شعبه والمنطقة بأسرها، يجب أن نعاملهم كإرهابيين ونضعهم على قائمة العقوبات".

في اليوم السابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها أيدت الإدراج ردا على "قمع حقوق الإنسان الأساسية" في البلاد.

تشهد إيران اضطرابات منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب وفاة المرأة الكردية الإيرانية محساء أميني ، التي قُتلت أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في طهران بزعم انتهاكها لباس المرأة الصارم في البلاد.