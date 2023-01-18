عرض ممتلكات اليهود الألمان خلال الهولوكوست في البوندستاغ في برلين

سيفتتح المعرض، الذي يحمل عنوان "ستة عشر قطعة"، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست في 27 يناير/كانون الثاني الجاري. في البوندستاغ، البرلمان الألماني

سيقوم رئيس "ياد فاشيم"، داني دايان، بأول زيارة له إلى ألمانيا الأسبوع الوشيك لافتتاح معرض جديد في برلين يضم أشياء تخص يهود ألمانيا خلال الهولوكوست، و الاتحادي الألماني في العاصمة.

وقال ديان: "أسافر إلى ألمانيا لأول مرة في حياتي، وأدرك جيدًا مسؤوليتي العميقة تجاه الماضي وكذلك التزامي، أكثر من أي وقت مضى، بضمان مستقبل أفضل" وتابع "إن وزن ذكرى ستة ملايين من الأمهات والآباء والإخوة والأخوات والأبناء والبنات - الذين قُتلوا قبل أقل من ثمانين عامًا لمجرد أنهم يهود - هو في طليعة مسؤولياتي كرئيس لمنظمة ياد فاشيم"، وسيتم المعرض في برلين لمدة شهر قبل التوجه إلى إيسن لعرضه في موقع التراث العالمي لليونسكو Zollverein ثم العودة إلى إسرائيل.

وتشتمل عناصر المعرض التي جمعت من كل ولاية من الولايات الفيدرالية الست عشرة في ألمانيا على بيانو ينتمي إلى عائلة Margulies ودمية طفولة من Lore Mayerfeld مع البيجامات التي ارتدتها ليلة مذبحة Kristallnacht.

أطلقت جمعية ياد فاشيم الألمانية المعرض للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس ومتحف إسرائيل لذكرى الهولوكوست في القدس.