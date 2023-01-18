نتنياهو يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الأعضاء في مجموعة اتفاقيات إبراهيم

ناقش الوفد العلاقات المتينة التي نشأت بين الدول العربية التي وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 والإمكانية لتعاون أكبر

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين خلال زيارتهم لإسرائيل، في إطار جولة تشمل الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم.

ناقش الوفد المنضوي في كتلة اتفاقيات إبراهيم العلاقات المتينة التي نشأت بين الدول العربية التي وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 والإمكانية لتعاون أكبر، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. كما تناول الوفد خلال الاجتماع في القدس مسألة توسيع اتفاقية إبراهيم لتشمل المزيد من الدول ومواجهة التهديد الإيراني.

Amos Ben Gershom/GPO رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) يحيي السناتور الأمريكية كيرستن جيليبراند من نيويورك ، بينما تنظر السناتور الأمريكية جاكي روزين من نيفادا، القدس ، 18 يناير 2023.

تم إطلاق مجموعة اتفاقيات ابراهيم في مجلس الشيوخ الأمريكي قبل عام واحد من قبل السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد من أوكلاهوما وجوني إرنست من ولاية أيوا، إلى جانب النائبين الديمقراطيين جاكي روزن من نيفادا وكوري بوكر من نيوجيرسي. يقود لانكفورد وروزين حاليًا مجموعة من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ في جولة لإسرائيل وحلفائها العرب ضمن اتفاقيات إبراهيم - الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين (انضم السودان أيضًا إلى الاتفاقية).

الديموقراطيون كيرستن جيليبراند من نيويورك ومايكل بينيت من كولورادو ومارك كيلي من ولاية أريزونا انضموا إلى الرحلة مع الجمهوريين دان سوليفان من أركنساس وتيد باد من نورث كارولينا.

كما حضر وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الاجتماع في القدس بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وسفراء البلدين - السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ والسفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدز