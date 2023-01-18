إسرائيل: يائير لبيد سيكون حاضرا في مظاهرة السبت الوشيك ضد "الإصلاح القضائي"

قال لبيد:"ليلة السبت، احتجوا، أوقفوا الجنون، نقاتل من أجل الدولة - في القدس وحيفا وتل أبيب، دعونا نحمي بلدنا الحبيب من تدمير الديمقراطية. نعم ، سآتي أيضا"

أعلن زعيم المعارضة في إسرائيل رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، اليوم الأربعاء، عزمه الحضور إلى المظاهرة التي ستقام مساء السبت الوشيك ضد إصلاح النظام القضائي في البلاد. وقال:"ليلة السبت، احتجوا، أوقفوا الجنون، نقاتل من أجل الدولة - في القدس وحيفا وتل أبيب، دعونا نحمي بلدنا الحبيب من تدمير الديمقراطية. نعم ، سآتي أيضا".

وتعرض لبيد لانتقادات شديدة من قبل المعارضة بسبب غيابه مساء السبت المنصرم، بحسب عدد من وسائل الإعلام، ويعتقد منتقدو الإصلاح القضائي أن النظام سيعطي سيطرة كبيرة لرئيس الوزراء، مما يعرض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر كما كانت قائمة منذ عام 1948. ويقولون إنهم يخشون الانجراف نحو الديمقراطية غير الليبرالية.

مساء السبت المنصرم، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب، (هي الأكبر منذ أداء اليمين الدستورية في 29 ديسمبر / كانون الأول المنصرم على الحكومة الجديدة) للإعلان عن رفضهم لسياسة الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي يخشون من الانجراف المناهض للديمقراطية، وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاجية في ساحة "هبيما" في تل أبيب وسط إسرائيل، وكذلك في مراكز مختلفة في القدس وحيفا، ضد حكومة نتنياهو وضد الإصلاحات القضائية للوزير ياريف ليفين.

واستعدت الشرطة الإسرائيلية بشكل غير مسبوق للاحتجاج، وأبلغت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتحديثات المختلفة. كما يتم تنظيم مظاهرة امام منزل وزير القضاء ياريف ليفين. وتقدر الشرطة أنه حتى الساعة 21:00 وصل حوالي 80 ألف شخص.