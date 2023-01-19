الضفة الغربية: مقتل شخصين واعتقال مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي وسط اشتباكات عنيفة بالسلاح

بحسب شهود عيان فإن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت مخيم جنين، صباح الخميس ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم.

أفادت مصادر فلسطينية وتقارير إعلامية إسرائيلية أن فلسطينيين قُتلا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في اشتباكات اندلعت خلال مداهمة شنتها القوات الاسرائيلية ليلا في منطقة جنين.

وكانت الغاية من مداهمة المخيم بحسب النشر في معريف اعتقال القيادي الكبير في الجهاد الإسلامي خالد أبو زينة، لكن القوات اعتقلت اثنين من أبنائه بعد أن لم تعثر عليه في المنزل. وقال الناطق بلسان الجيش أن القوات ردت بإطلاق النار على مصدر النيران باتجاه أفرادها ما أدى إلى مقتل شخصين.

وبحسب التقارير فإن القتيلين هما أدهم محمد باسم جبارين (27عاما) وجواد فؤاد حسين بواقنة (58عاما). وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بمدينة جنين الإضراب الشامل في المدينة اليوم الخميس حداداً على أرواح القتيلين.

وأشار موقع معا نقلا عن شهود عيان أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت مخيم جنين، مستخدمة آليات كبيرة، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم.

تعتبر جنين إحدى المناطق الساخنة أمنيا فهي تحتضن الجهاد الإسلامي الذي تلقت قيادته على مر الأشهر الأخيرة ضربة مؤلمة، فقد اعتقل الجيش الإسرائيلي القيادي في حركة الجهاد بسام السعدي الذي جر اعتقاله شن عملية مطلع الفجر التي استمرت 3 أيام، كما استهدف عدد كبير من هذه القيادات من بينهم تيسير الجعبري قائد سراي القدس شمال غزة، ومحمد البيوك شرق خانيونس وسلامة عابد.

وبحسب تقرير للجيش فقد تم خلال العام الفائت تنفيذ أكثر من 3000 عملية اعتقال وضبط أكثر من 500 قطعة سلاح وإغلاق 14 ورشة لتصنيع الوسائل القتالية كما تمت مصادرة مبلغ 2.8 مليون شيكل من الأموال المخصصة بتمويل النشاطات العدائية.