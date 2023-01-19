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  • إطلاق سراح الأسير ماهر يونس صباح الخميس وهو في طريقه إلى منزل عائلته في وادي عارة بدون احتفالات

إطلاق سراح الأسير ماهر يونس صباح الخميس وهو في طريقه إلى منزل عائلته في وادي عارة بدون احتفالات

i24news

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الأسير المحرر كريم يونس ابن قرية عارة في المثلث شمال إسرائيل خلال استقبال بعد إطلاق سراحه من السجن ، في 5 يناير 2023.
AHMAD GHARABLI / AFPالأسير المحرر كريم يونس ابن قرية عارة في المثلث شمال إسرائيل خلال استقبال بعد إطلاق سراحه من السجن ، في 5 يناير 2023.

انتشرت الليلة الماضية أعداد كبيرة من الشرطة في المنطقة المجاورة لمسكن يونس لمراقبة الوضع والتأكد من عدم تنظيم أي ترتيب يتعلق بالاستقبال أو إظهار الدعم

أطلقت سلطات السجون في إسرائيل صباح الخميس، سراح الأسير ابن قرية عارة ماهر يونس بعد قضائه حكما بالسجن 40 عاما على خلفية قتل جندي إسرائيلي عام 1980، بالتعاون مع ابن عمه كريم يونس، وهو في طريقه إلى منزل عائلته. 

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من جانبها اتخذت الشرطة الإسرائيلية تدابير احترازية لمنع المقربين وأهل البلدة من إظهار وتنظيم مظاهر احتفالية استعدادا لاستقبال يونس. فقد انتشرت الليلة الماضية أعداد كبيرة من الشرطة في المنطقة المجاورة لمسكن يونس لمراقبة الوضع والتأكد من عدم تنظيم أي ترتيب يتعلق بالاستقبال أو الدعم.

أجرى بن غفير جلسة استماع قانونية اتفق جميع المشاركين في ختامها على أن التلويح بالأعلام الفلسطينية والهتافات بأن السجين الأمني المحرر بطل وتنظيم مسيرة احتفالات على شرفه هي أمور غير قانونية وصدرت تعليمات للشرطة بمنعهم وتفريقهم فوراً في حال قيامهم بذلك. 

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يُذكر أن وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير أبدى امتعاضه من سماح الشرطة قبل أسبوعين بالاحتفالات بخروج كريم يونس وانتقد عدم قدرتها على منع تنظيم أي من مظاهر الاحتفالات لئلا يتم تصوير خروج الأسرى على أنه نوع من أنواع الانتصارات وللحيلولة دون أن يتم اعتبارهم رموزا على ما قال وزير الداخلية آرييه درعي الذي تلقى أمس من المحكمة العليا أمرا بعدم أهليته لممارسة أعماله وزيرا في حكومة نتنياهو

كما أعلن رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست الإسرائيلي أوفير كاتس، اليوم (الإثنين) أنه بصدد العمل عل سن قانون بصورة خاطفة أقصاها أسبوعين يشرعن سحب الجنسية أو الإقامة عن حامليها بحال أدينوا بعمل عدائي ويتلقون في الوقت نفسه، نوعا من أنواع المكافآت، ما سيسمح للكنيست بكامل هيئتها بمناقشة مشروع القانون والتصويت عليه قبل فترة الانتظار المحددة في قوانين الكنيست.

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