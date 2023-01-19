لأول مرة في أذربيجان: انعقاد مؤتمر سفراء إسرائيل في منطقة أوراسيا

هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها مؤتمر للسفراء الإسرائيليين في أذربيجان على خلفية التعزيز المستمر للعلاقات بين البلدين والقرار الأذري فتح سفارة في إسرائيل

شهد يوم أمس الأربعاء في باكو، عاصمة أذربيجان، انعقاد مؤتمر سفراء إسرائيليين من منطقة أوراسيا. وترأست المؤتمر الذي حضره عشرة سفراء ورؤساء بعثات، رئيسة المنظومة السياسية الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية السفيرة عليزا بن نون.

هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها مؤتمر للسفراء الإسرائيليين في أذربيجان، وذلك على خلفية التعزيز المستمر للعلاقات بين البلدين، ومحادثات وزير الخارجية إيلي كوهين الأخيرة مع نظيره الأذربيجاني وقرار أذربيجان بإنشاء سفارة في إسرائيل، بعد 30 عامًا من العلاقات الدبلوماسية.

التقى السفراء خلال المؤتمر بوزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيراموف ونائب وزير الخارجية فريز رزاييف والسفير الأذري في إسرائيل مختار محمدوف. وناقش رؤساء البعثات خلال المؤتمر الأهمية الاستراتيجية لمنطقة أوراسيا لمصالح دولة إسرائيل وسبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دول المنطقة.

AP Photo/Mikhail Metzel, File مسجد بيبي هيبات في باكو ، أذربيجان.

في نفس الوقت الذي عقد فيه مؤتمر السفراء، أجرى رئيس المجموعة الدبلوماسية حوارًا سياسيًا مع نائب وزير الخارجية الأذربيجاني أراز عظيموف، بمشاركة نائب مدير EuroAsia، سيمونا هالبرين، نائب مدير الشعبة الاستراتيجية في وزارة الخارجية يوش زرقا ومدير الدائرة الخاصة بالمنطقة في الشعبة الاقتصادية بوزارة الخارجية يوناتان تزادا.

شارك السفراء أثناء تواجدهم في البلاد، في مراسم رسمية، أمام النصب التذكاري للجندي الأذربيجاني وسط باكو.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قد تحدث مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف الذي هنأه بتوليه منصبه وأعرب عن رغبته في زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين. وعبر كوهين عن ارتياحه وشكره لقرار أذربيجان فتح سفارة في إسرائيل ودعا جيحون بيراموف لزيارة إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في تل أبيب.